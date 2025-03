Campi Flegrei, prefetto: “sgomberate 100 persone, proseguono le verifiche”

MeteoWeb

“C’è una situazione in atto che ha riguardato lo sgombero di circa 100 persone e tutti gli enti coinvolti hanno promosso iniziative di assistenza ed accoglienza”. Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in relazione al fenomeno del bradisismo in atto ai Campi Flegrei. Diverse persone hanno già trovato autonoma sistemazione “e questo significa che c’è un tessuto di solidarietà“. Il prefetto ha assicurato “che proseguono le attività di verifica da parte dei Vigili del Fuoco, ne hanno fatto davvero tante”. Al momento dalle verifiche dei Vigili del Fuoco sta emergendo che poche unità immobiliari sono state sgomberate.

Il prefetto ha sottolineato la vicinanza e la solidarietà del governo espressa nella giornata di ieri dal Ministro Matteo Piantedosi e “c’è una componente di Protezione Civile, sia nazionale e regionale, che sta facendo un lavoro egregio, come quello svolto dai dai sindaci”. “Capisco che ci sono momenti di scoramento, di stress ma le Asl stanno facendo di tutto per supportare la popolazione“, ha proseguito.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.