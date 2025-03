Campi Flegrei, Salvini e Piantedosi incontrano il comitato: “massima attenzione alla questione”

MeteoWeb

Il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, hanno incontrato a Città della Scienza di Napoli, a margine dell’evento della Lega su sicurezza e legalità, i rappresentanti del comitato Assemblea Popolare di Bagnoli e dei Campi Flegrei, costituitosi spontaneamente dopo la recente grande scossa di terremoto nell’area. Salvini e Piantedosi hanno assicurato la loro massima attenzione alla questione.

“Credo di condividere con il vicepremier Salvini l’opportunità di un segnale di vicinanza e di affetto alla popolazione dei Campi Flegrei, che esprime preoccupazioni in questi giorni per un fenomeno molto insidioso, molto complicato da gestire“, ha detto Piantedosi, a Napoli nel corso della cerimonia di consegna dei mezzi speciali per il nuovo presidio operativo dei Vigili del Fuoco sulla Tangenziale partenopea. “Mi sono recentemente recato sul posto e abbiamo incontrato i sindaci. Ringrazio il perfetto e il capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Ci siamo ripromessi di dare il nostro contributo di rassicurazione e non solo nel contesto di quelli che sono i distaccamenti sul posto”, ha aggiunto il titolare del Viminale.

