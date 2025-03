Campi Flegrei, una struttura di attesa nell’area dell’ex base Nato

MeteoWeb

La Protezione Civile della Regione Campania, su richiesta del Presidente Vincenzo De Luca, sta allestendo, nell’ex base Nato a Bagnoli, un’area di attesa destinata alla sosta temporanea dei cittadini che, in caso di scosse o sciami sismici connessi al fenomeno bradisismico ai Campi Flegrei, volessero trascorrere alcune ore fuori dalle proprie abitazioni. La tensostruttura misura circa 140 metri quadri e sarà attrezzata con tavoli e sedie. Nell’area antistante, saranno posizionati anche 10 bagni chimici. Il personale di Sma Campania e i volontari della Protezione Civile attivati dalla Sala operativa unificata della Regione Campania lavorano al montaggio della tensostruttura.

Si tratta di un’area di attesa e non di accoglienza: i cittadini che invece avessero bisogno di trascorrere la notte fuori casa, possono recarsi nella sede comunale di via Acate a Bagnoli, individuata dalla pianificazione di protezione civile del Comune.

“È una struttura di attesa perché dobbiamo assolutamente evitare che capiti quello che è capitato stanotte ossia che la gente non sappia dove andare. Abbiamo deciso di attrezzare, come Regione, un tendone importante nel quale accogliere le persone, con i servizi igienici adeguati, con i servizi di prima assistenza. Ci sarà – ha aggiunto De Luca – anche un’assistenza sanitaria e avremo anche la possibilità, nelle prossime ore, di un servizio psicologico per le persone che sono oggettivamente stressate da mesi e mesi di sciame”. “Abbiamo deciso di fare questo intervento perché la gente deve essere accolta dentro l’ex base Nato di Bagnoli, non può aspettare fuori. Per stasera la struttura sarà pronta. La Protezione Civile è pronta anche a dare una mano per le prime richieste di ospitalità negli alberghi. Non è competenza nostra, ma in caso di necessità, daremo una mano ad anticipare gli interventi. Dobbiamo fare di tutto per dare serenità alle persone perché lo sciame di stanotte ha creato, obiettivamente, un clima di grande preoccupazione”.

“Prepariamoci ad accogliere, in maniera dignitosa, da Paese civile, le persone anche per stanotte. Avremo anche una struttura dell’Asl Napoli 1 con relativa ambulanza, personale medico e poi pensiamo di sfruttare questa struttura che rimarrà qui fissa per fare, due-tre volte a settimana, i nostri psicologi con la popolazione, soprattutto con chi è rimasta particolarmente colpita dagli eventi di questa notte”, ha aggiunto De Luca.

“La Regione Campania – si spiega in una nota – si è attivata a supporto del Comune di Napoli, in considerazione della richiesta dei cittadini. L’area dell’ex base Nato si affianca quindi alle altre già previste e predisposte dal Comune ed assicurerà anche la funzione sanitaria di prima risposta da parte dell’ASL Napoli 1 Centro. L’allestimento sta avvenendo nell’area del parcheggio, grazie ad una intesa con il Presidente della Fondazione Campania Welfare, Antonio Marciano”.

Terremoto Campi Flegrei: 13 persone ricorrono alle cure mediche

Sale a 13 il numero complessivo di coloro che per vari motivi hanno fatto ricorso a cure a causa della forte scossa di terremoto registrata nella notte ai Campi Flegrei. Un ferito è rimasto coinvolto nel crollo di una controsoffittatura, portato dal 118 all’ospedale Fatebenefratelli di Napoli con escoriazioni e successivamente dimesso. Cinque persone si sono recate al pronto soccorso del Pellegrini: tre accusavano paura e senso di oppressione al petto (dimessi), più un bambino di 5 anni con ferite da schegge di vetro che è stato trasferito al Santobono e una donna giunta al pronto soccorso per ferite all’occhio sempre da schegge di vetro.

Sette le persone che si sono recate al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo: un paziente in codice giallo per fibrillazione atriale risolta in attesa di consulenza cardiologica, quattro in codice verde dimessi per trauma minore da caduta per la fuga. Altri due in codice verde, arrivati nel pomeriggio, sono ancora in visita per trauma da caduta per fuga. Tutte le strutture di competenza sanitaria dell’Asl Napoli 1 Centro siano state dichiarate agibili dopo le verifiche dei tecnici.

