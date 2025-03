USA, i CDC pianificano uno studio sui potenziali collegamenti tra vaccini e autismo

MeteoWeb

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (CDC) stanno pianificando un ampio studio sui potenziali collegamenti tra vaccini e autismo, hanno riferito a Reuters due fonti a conoscenza della questione, nonostante un’ampia ricerca scientifica abbia smentito o non sia riuscita a trovare prove di tali collegamenti. Non è chiaro se il Segretario alla Salute degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr, che ha a lungo promosso opinioni anti-vaccino, sia coinvolto nello studio pianificato del CDC o come verrà condotto. Il CDC e il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani non sono stati immediatamente disponibili per un commento, riferisce Reuters.

L’epidemia di morbillo

La mossa del CDC arriva nel mezzo di una delle più grandi epidemie di morbillo che gli Stati Uniti abbiano visto nell’ultimo decennio, con oltre 150 casi e due decessi in Texas e New Mexico. L’epidemia è stata alimentata dal calo dei tassi di vaccinazione in alcune parti degli Stati Uniti, dove i genitori sono stati falsamente convinti che tali iniezioni facciano più male che bene.

Kennedy, il cui ruolo include l’autorità sul CDC, ha a lungo seminato dubbi sulla sicurezza del vaccino combinato per morbillo, parotite e rosolia (MMR). In una riunione del gabinetto la scorsa settimana, Kennedy ha inizialmente minimizzato la notizia che un bambino in età scolare fosse morto di morbillo in Texas, il primo decesso del genere in un decennio, definendo tali epidemie ordinarie e non menzionando il ruolo della vaccinazione nella prevenzione del morbillo.

Nel fine settimana, Kennedy ha pubblicato un articolo di opinione su Fox News che promuoveva il ruolo della vaccinazione, ma ha anche detto ai genitori che la vaccinazione è una scelta personale e li ha esortati a consultare il proprio medico.

L’autismo negli USA e i vaccini

Le diagnosi di autismo negli Stati Uniti sono aumentate in modo significativo dal 2000, intensificando la preoccupazione pubblica. Molti ricercatori attribuiscono l’aumento delle diagnosi a uno screening più diffuso e all’inclusione di una gamma più ampia di comportamenti per descrivere la condizione.

Ma alcune personalità pubbliche hanno reso popolare l’idea che i vaccini siano i responsabili, un’idea derivante da uno studio poi smentito del ricercatore britannico Andrew Wakefield alla fine degli anni ’90 che collegava un aumento delle diagnosi di autismo all’uso diffuso del vaccino MPR.

Le cause dell’autismo non sono chiare. Nessuno studio rigoroso ha trovato collegamenti tra autismo e vaccini o farmaci, o i loro componenti come il timerosal o la formaldeide.

C’è una diffusa speculazione tra gli scienziati sul fatto che le sue caratteristiche neurologiche possano svilupparsi nell’utero, quando viene collegato il cervello fetale. Gli studi hanno collegato l’autismo a fattori materni in gravidanza e alcune ricerche suggeriscono un collegamento con complicazioni e tempistiche del parto.

Kennedy e la sua posizione sui vaccini

Il Presidente Donald Trump, in un discorso al Congresso questa settimana, ha citato l’aumento dell’autismo tra i bambini. “Scopriremo di cosa si tratta e non c’è nessuno meglio di Bobby e di tutte le persone che lavorano con voi”, ha detto Trump, riferendosi a Kennedy. Le opinioni anti-vaccino di Kennedy hanno suscitato preoccupazione tra alcuni repubblicani. Durante l’udienza di conferma di Kennedy, il senatore Bill Cassidy, repubblicano della Louisiana e medico, ha suggerito che il candidato rinnegasse qualsiasi collegamento tra vaccini e autismo. Kennedy ha negato di essere contro i vaccini, ma non ha riconosciuto che tale collegamento fosse stato sfatato.

Questa settimana, Cassidy ha interrogato il candidato di Trump a capo dei National Institutes of Health, il Dottor Jay Bhattacharya, sulla sua posizione nell’indagare su un potenziale collegamento tra autismo e vaccinazioni infantili. “In genere non credo che ci sia un collegamento, in base alla mia lettura della letteratura”, ha detto Bhattacharya. “Ma abbiamo un forte aumento dei tassi di autismo e non credo che nessuno scienziato ne conosca realmente la causa. Sosterrei un ampio programma scientifico basato sui dati per ottenere una risposta a questo“.

