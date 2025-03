Clima, “i tagli di Trump alla NOAA mettono a rischio le previsioni meteo e non solo”

MeteoWeb

“In tutti gli Stati Uniti, dalle comunità rurali alle città costiere, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) è parte integrante della vita quotidiana, salvaguardando le comunità e promuovendo la vitalità economica, scrive Terry Garcia, che è stato assistente segretario al commercio per gli oceani e l’atmosfera e vice amministratore della NOAA. Che si tratti di tracciare il percorso degli uragani, di gestire la pesca della nostra nazione, di fornire informazioni critiche ai controllori del traffico aereo e alle compagnie aeree o di aiutare gli agricoltori a pianificare le condizioni meteorologiche estreme, la scienza, i servizi e i prodotti della NOAA hanno un impatto significativo su ogni americano”, si legge su The Guardian, secondo quanto riporta la rassegna stampa internazionale di Epr Comunicazione.

“Avendo ricoperto il ruolo di vice amministratore della NOAA e, prima ancora, di consigliere generale, ho potuto constatare di persona il ruolo indispensabile svolto da questa agenzia. I tagli al personale e al budget proposti dall’amministrazione Trump, draconiani, sconsiderati e in molti casi illegali, dovrebbero allarmarci tutti. Questi tagli non serviranno a raggiungere l’obiettivo dichiarato di ridurre le dimensioni e i costi del governo. Al contrario, mettono a repentaglio la sicurezza, la prosperità economica e il benessere generale della nazione”, continua il giornale.

“Ogni anno, il National Weather Service (NWS) del NOAA emette più di 1,5 milioni di previsioni e 50.000 allerte meteo. Fornendo un tempo di anticipo fondamentale prima di uragani, tornado, incendi e tempeste violente, le previsioni del NOAA fanno risparmiare miliardi di dollari in perdite economiche ogni anno e migliaia di vite. I continui sforzi della NOAA per migliorare la precisione delle previsioni sulla traiettoria degli uragani hanno ridotto l’area di incertezza per le evacuazioni costiere, aiutando i governi locali, le imprese e le famiglie a evitare costi inutili. Uno studio recente ha stimato che i miglioramenti nelle previsioni hanno portato a una riduzione annuale dei costi per uragano di 5 miliardi di dollari“, si legge sul quotidiano.

“L’importanza del lavoro della NOAA va oltre la sicurezza pubblica e il risparmio economico, per arrivare a una serie di applicazioni nel settore privato. I fornitori privati di servizi meteorologici, come AccuWeather e Weather Channel, si affidano ai dati aperti del NOAA per offrire previsioni localizzate, mentre le compagnie assicurative li utilizzano per valutare i rischi e stabilire i tassi delle polizze. L’industria ittica commerciale statunitense sostiene circa 1,7 milioni di posti di lavoro e genera più di 300 miliardi di dollari all’anno di vendite totali. I programmi di gestione, ricerca e ispezione della pesca della NOAA sono fondamentali per sostenere questi posti di lavoro, preservare gli ecosistemi, garantire una fornitura costante di prodotti ittici e assicurare che prodotti ittici sicuri vengano venduti in tutti gli Stati Uniti”, continua il giornale.

“Inoltre, i santuari marini della NOAA proteggono habitat critici, sostengono la biodiversità e offrono opportunità di ricerca, istruzione e turismo, contribuendo con miliardi di dollari alle economie locali. Ad esempio, si stima che il santuario marino nazionale delle Florida Keys, uno dei 18 presenti negli Stati Uniti, contribuisca all’economia della Florida con 4 miliardi di dollari all’anno e sostenga 43.000 posti di lavoro. Agricoltori e allevatori dipendono dalle previsioni stagionali e sub-stagionali della NOAA per prendere decisioni su semina, raccolta, irrigazione e gestione del rischio. Una sola previsione di siccità o alluvione può fare la differenza tra raccolti redditizi e rovina finanziaria“, si legge sul quotidiano.

“Allo stesso modo, il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti riferisce che ogni anno oltre 5,4 trilioni di dollari di merci attraversano i porti statunitensi. Le carte nautiche, le tabelle delle maree e i servizi di navigazione della NOAA sono essenziali per mantenere questi porti e corsi d’acqua sicuri ed efficienti, sostenendo così il commercio globale e l’occupazione locale. Se il presidente Trump e la sua amministrazione vogliono davvero rendere grande l’America, dovranno riconoscere che finanziare la NOAA è un investimento che salva vite, guida industrie critiche, rafforza la nostra economia e consolida la leadership globale della nostra nazione nell’innovazione e nella scienza“, si legge ancora.

