Collisione nel Mare del Nord, trovati granuli di plastica nell’acqua e sulla costa

Una settimana dopo la collisione di una nave container con una petroliera nel Mare del Nord, sono stati rinvenuti granuli di plastica nell’acqua e sulla costa, ha dichiarato la Guardia Costiera britannica, aggiungendo che è iniziata un’operazione di recupero. I pellet, utilizzati nella produzione di plastica, sono stati inizialmente individuati domenica dai servizi di emergenza britannici nei pressi di una baia sulla costa orientale dell’Inghilterra, a circa 70 chilometri a sud del luogo della collisione, ha dichiarato il capo della Guardia Costiera, Paddy O’Callaghan.

“Questo è stato confermato dai voli di sorveglianza aerea. Sono stati identificati anche alcuni pallini sulla costa”, ha aggiunto. “Le operazioni di recupero sono iniziate oggi”. Questi granuli misurano tra 1 e 5 millimetri e pesano meno di un grammo. Secondo la Guardia Costiera, non sono tossici ma possono rappresentare un rischio per la fauna selvatica se ingeriti. È probabile che siano entrati in acqua durante la collisione, secondo la stessa fonte.

Inizialmente, le autorità avevano dichiarato di non aver visto alcun segno di inquinamento. La collisione tra la nave portacontainer Solong e la petroliera Stena Immaculate, che era ancorata a circa 20km dalla costa dello Yorkshire, nel nord-est dell’Inghilterra, ha innescato enormi incendi a bordo di entrambe le navi. Questi sono stati messi sotto controllo dopo diversi giorni di operazioni di spegnimento.

I barili di carburante persi

Migliaia di barili di paraffina sono andati “persi” nell’incidente, ha dichiarato ieri l’operatore della Stena Immaculate, precisando però che il danno ambientale è stato limitato. La Stena Immaculate, noleggiata dall’esercito statunitense, trasportava circa 220.000 barili di carburante per l’aviazione e uno dei suoi serbatoi si è “rotto” nella collisione. “Sulla base di una valutazione del team di recupero, è stato confermato che 17.515 barili di carburante Jet-A1 sono andati persi a causa dell’impatto e dell’incendio. Il resto del carico è sicuro”, ha dichiarato in un comunicato la Crowley, l’operatore statunitense della petroliera. Le squadre di soccorso hanno stabilito che l’entità dei danni era limitata a un serbatoio di carburante e a un serbatoio d’acqua, ha aggiunto il comunicato.

Greenpeace ha dichiarato che un “disastro ambientale” sembra essere stato “evitato per un pelo”.

Le indagini

Gli investigatori stanno ancora cercando di determinare perché la Solong abbia cambiato rotta intorno all’1.30 locali e si sia scontrata con la Stena Immaculate otto ore dopo. Il governo britannico ha escluso l’ipotesi del reato di omicidio colposo. Il capitano russo della Solong è stato accusato di omicidio colposo per negligenza grave. Un membro dell’equipaggio della Solong, Mark Angelo Pernia, filippino di 38 anni, è ritenuto presumibilmente morto.

