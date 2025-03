Colpo di coda dell’inverno in Calabria: temperature gelide e record di freddo

MeteoWeb

L’Italia subisce gli effetti di un colpo di coda dell’inverno, con temperature sotto la media e gelate tardive in pianura fra le ore notturne e mattutine. L’inverno astronomico 2024-2025 ha regalato una delle notti più gelide dell’anno alla Calabria, con temperature ben al di sotto della media stagionale. I valori minimi registrati fino alle 6 del mattino sono davvero rilevanti: la vetta della Sila Grande, Botte Donato, ha toccato i -9,1°C, seguita da Monte Curcio con -8,5°C e Ciricilla (Sila Piccola) con -8,2°C. Notevole anche il freddo a Cosenza città, che ha visto la colonnina di mercurio scendere fino a -1,2°C.

Il record assoluto della notte è stato registrato dalla stazione amatoriale di Tirivolo (CZ), con un -10,9°C. Un evento che conferma l’eccezionalità di questa fase meteorologica, segno che l’inverno non ha ancora intenzione di cedere il passo alla primavera.

