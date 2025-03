La controrisposta di Trump: aumentano i dazi su acciaio e alluminio canadesi. E non è finita…

MeteoWeb

Il presidente statunitense, Donald Trump, ha aumentato al 50% i dazi su tutto l’acciaio e l’alluminio canadesi: “visto che l’Ontario, in Canada, ha imposto un dazio del 25% sull’elettricità diretta negli Stati Uniti, ho ordinato al mio Segretario al Commercio di aggiungere un ulteriore dazio del 25%, portandolo al 50%, su tutto l’acciaio e l’alluminio proveniente dal Canada, uno dei paesi con le tariffe più alte al mondo. Questa misura entrerà in vigore domani mattina, 12 marzo”. Il presidente statunitense, Donald Trump, ha aggiunto che dichiarerà l’emergenza nazionale per l’elettricità, ha nuovamente proposto l’annessione del Canada negli Stati Uniti e minacciato l’industria automobilistica canadese: “inoltre, il Canada deve immediatamente eliminare il suo dazio anti-americano sui prodotti lattiero-caseari statunitensi, che varia dal 250% al 390% ed è da tempo considerato oltraggioso. A breve dichiarerò un’emergenza nazionale sull’elettricità nell’area minacciata. Ciò consentirà agli Stati Uniti di agire rapidamente per contrastare questa inaccettabile minaccia da parte del Canada. Se il Canada non eliminerà anche altri dazi esagerati e in vigore da troppo tempo, il 2 aprile aumenterò in modo sostanziale i dazi sulle automobili in ingresso negli Stati Uniti, il che, di fatto, causerà il collasso permanente dell’industria automobilistica canadese. Quelle auto possono facilmente essere prodotte negli USA!”.

“Inoltre, il Canada contribuisce pochissimo alla sicurezza nazionale e si affida agli Stati Uniti per la protezione militare. Noi stiamo sovvenzionando il Canada per oltre 200 miliardi di dollari all’anno. Perché? Questo non può continuare. L’unica soluzione logica è che il Canada diventi il nostro amato Cinquantunesimo Stato. Così sparirebbero tutti i dazi e qualsiasi altra questione commerciale. Le tasse per i canadesi si ridurrebbero in modo significativo, sarebbero più sicuri, sia militarmente che sotto altri aspetti, il problema del confine settentrionale non esisterebbe più e la nazione più grande e potente del mondo diventerebbe ancora più grande, migliore e più forte che mai – con il Canada come parte integrante.

La linea artificiale di separazione tracciata anni fa scomparirebbe finalmente, e avremmo la nazione più sicura e meravigliosa del pianeta. E il vostro splendido inno, ‘O Canada’, continuerà a risuonare, ma rappresentando ora un grande e potente Stato all’interno della più grande nazione che il mondo abbia mai conosciuto!”.

