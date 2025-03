Covid-19, i servizi segreti della Germania: “al 90% è uscito dal laboratorio di Wuhan”

MeteoWeb

Secondo un rapporto congiunto delle pubblicazioni Die Zeit e Sueddeutscher Zeitung, l’agenzia di spionaggio tedesca BND nel 2020 aveva stimato all’80-90% la probabilità che il coronavirus responsabile della pandemia di COVID-19 fosse stato rilasciato accidentalmente dall’Istituto di virologia cinese di Wuhan. Secondo la ricerca, la valutazione si è basata su un’analisi di dati pubblici e, in particolare, su materiale ottenuto nell’ambito di un’operazione di intelligence denominata in codice ‘Saaremaa’. Tra questi rientrano dati scientifici provenienti da istituti di ricerca cinesi, tra cui il Wuhan Institute of Virology, uno dei principali istituti cinesi per la ricerca sui virus.

Il BND ha rifiutato di commentare. Quando gli è stato chiesto del rapporto in una conferenza stampa, anche il cancelliere uscente Olaf Scholz ha rifiutato di commentare. I documenti riportano che la valutazione è stata condivisa con la CIA nell’autunno del 2024. Un portavoce della CIA ha dichiarato a gennaio che l’agenzia ha valutato che è più probabile che la pandemia di COVID-19 sia emersa da un laboratorio piuttosto che dalla natura.

