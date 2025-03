Crew-10 attracca alla ISS, gli astronauti “bloccati” si preparano a tornare sulla Terra

MeteoWeb

La missione Crew-10 NASA-SpaceX è arrivata con successo alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), concludendo un viaggio di 28 ore attraverso l’orbita terrestre. Il lancio, avvenuto venerdì 14 marzo a bordo di un razzo Falcon 9, ha trasportato 4 astronauti provenienti da 3 nazioni diverse verso il laboratorio orbitante.

L’attracco di Crew-10

Il veicolo spaziale Crew Dragon Endurance ha raggiunto la ISS nelle prime ore di oggi domenica 16 marzo, attraccando al modulo Harmony alle 05:04 ora italiana mentre si trovava a 418 km sopra l’Oceano Atlantico. Dopo circa un’ora e mezza, i portelli tra Endurance e la ISS sono stati aperti, alle 06:35 ora italiana, permettendo ai membri dell’equipaggio di entrare a bordo.

L’equipaggio

A bordo della capsula viaggiavano 4 astronauti:

Anne McClain (NASA), comandante della missione;

(NASA), comandante della missione; Nichole Ayers (NASA), pilota;

(NASA), pilota; Takuya Onishi (JAXA, Giappone), specialista di missione;

(JAXA, Giappone), specialista di missione; Kirill Peskov (Roscosmos, Russia), specialista di missione.

L’arrivo di Crew-10 segna il cambio di equipaggio sulla ISS, consentendo il ritorno a casa di 4 astronauti.

Cambio della guardia: Crew-9 si prepara al rientro

L’equipaggio di Crew-10 sostituirà 4 astronauti che hanno trascorso diversi mesi sulla ISS:

Nick Hague (NASA);

(NASA); Suni Williams (NASA);

(NASA); Butch Wilmore (NASA);

(NASA); Aleksandr Gorbunov (Roscosmos).

Hague e Gorbunov sono arrivati a settembre con la Crew-9, mentre Williams e Wilmore si trovano sulla ISS da giugno, quando hanno partecipato alla prima missione con equipaggio della capsula Starliner di Boeing. A causa di problemi ai propulsori del veicolo, il loro rientro previsto dopo 10 giorni è stato posticipato più volte. I 4 astronauti di Crew-9 rientreranno a bordo della capsula Dragon non prima del 19 marzo, secondo le dichiarazioni della NASA dopo il lancio di Crew-10.

La missione Crew-10

L’equipaggio Crew-10 rimarrà sulla ISS per circa 6 mesi, come da prassi per le rotazioni. Durante la loro permanenza, gli astronauti saranno impegnati in numerosi esperimenti scientifici, attività extraveicolari e manutenzione della Stazione Spaziale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.