Il destino della sonda Odin potrebbe essere segnato, “la speranza sta svanendo”

L’umanità ha fatto un altro passo verso l’estrazione mineraria spaziale con il lancio di Odin, la prima sonda privata costruita per visitare un asteroide. Tuttavia, il futuro di questa missione appare incerto: la sonda sta ruotando lentamente nello Spazio e i tentativi di ripristinare il pieno controllo stanno incontrando serie difficoltà. La missione Odin, sviluppata dalla startup AstroForge, è stata lanciata con un razzo SpaceX con l’obiettivo di raggiungere e studiare l’asteroide 2022 OB5. La missione rappresenta un test cruciale per le ambizioni di AstroForge, che punta a estrarre risorse preziose dagli asteroidi per utilizzi sulla Terra e nello Spazio.

Lancio promettente, poi il silenzio

Inizialmente, il lancio sembrava procedere come previsto. Venerdì AstroForge ha confermato che i pannelli solari della sonda stavano generando energia e che il veicolo si trovava nella posizione attesa. Tuttavia, un problema nelle comunicazioni ha ostacolato il trasferimento di dati cruciali sullo stato di Odin.

La situazione è peggiorata quando, 20 ore dopo il lancio, il contatto con la sonda si è interrotto, lasciando il team in una condizione di incertezza. Matt Gialich, fondatore di AstroForge, ha dichiarato in un aggiornamento video: “Penso che tutti sappiamo che la speranza sta svanendo, ma continueremo a provare durante il weekend”:

Un movimento inaspettato nello Spazio

Uno degli aspetti più preoccupanti è che Odin sta ruotando lentamente nello Spazio, un fenomeno non previsto e di cui ancora non si conosce la causa. “È una rotazione a velocità molto bassa”, ha spiegato Gialich. “In breve, non sappiamo perché stia accadendo, e ciò rappresenta un problema per il futuro della missione”.

Un elemento critico sembra essere stato il mancato contatto con le prime stazioni di terra dopo il lancio. Ciò ha limitato la capacità del team di intervenire tempestivamente per risolvere eventuali anomalie.

Possibilità di recupero, corsa contro il tempo

Nonostante le difficoltà, AstroForge non si è ancora arresa. Gli ingegneri stanno lavorando per provare a ristabilire il controllo di Odin. Secondo Gialich, esistono alcune teorie sulle possibili cause del problema, e se una di esse si rivelasse corretta, potrebbe esserci una speranza di recupero. Tuttavia, le opzioni per correggere la traiettoria della sonda e garantire il successo della missione potrebbero essere limitate.

Il futuro di AstroForge

Nonostante le sfide, AstroForge non intende abbandonare il suo obiettivo di estrazione mineraria dagli asteroidi. La prossima missione, chiamata Vestri, è già in fase di pianificazione e punterà a realizzare un vero e proprio atterraggio su un asteroide. “Abbiamo probabilmente il miglior gruppo di investitori al mondo”, ha affermato Gialich. “Molti di loro hanno deciso di raddoppiare il loro impegno in questa azienda. Quindi, indipendentemente dall’esito di Odin, utilizzeremo le lezioni apprese per la prossima missione”.

AstroForge si unisce a una crescente schiera di aziende che vedono il futuro dell’industria mineraria nello Spazio. Se la tecnologia e le risorse si dimostreranno all’altezza, l’estrazione di materiali preziosi dagli asteroidi potrebbe diventare una realtà concreta nei prossimi decenni. Nel frattempo, il destino di Odin rimane incerto.

