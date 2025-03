Imprevisti per Lunar Trailblazer e Odin: missioni spaziali in difficoltà

MeteoWeb

Due missioni spaziali appena lanciate stanno affrontando imprevisti problemi tecnici che mettono in discussione la stabilità e il successo delle loro operazioni. Le sonde Lunar Trailblazer e Odin, lanciate pochi giorni fa, stanno infatti attraversando difficoltà che potrebbero compromettere i loro obiettivi scientifici.

Lunar Trailblazer, problemi di comunicazione

La sonda Lunar Trailblazer, progettata dalla NASA per esplorare la superficie lunare e mappare la presenza di acqua nelle regioni perennemente in ombra, ha avuto gravi problemi di comunicazione. Dopo il lancio riuscito a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX, la sonda ha iniziato a trasmettere dati, ma solo poche ore dopo, i controllori della missione hanno segnalato problemi di alimentazione. Circa 12 ore dopo il lancio, il segnale della sonda è stato perso. Fortunatamente, i tecnici della NASA, dal Jet Propulsion Laboratory (JPL) e dal Caltech, sono riusciti a ristabilire i contatti, ma le difficoltà non sono ancora risolte. Le operazioni sono ora concentrate sul ripristino completo della telemetria e sul miglioramento del sistema di alimentazione.

Lunar Trailblazer è una missione fondamentale per la NASA, in quanto fa parte degli sforzi per comprendere meglio le risorse disponibili sulla Luna, in particolare l’acqua, che potrebbe essere utilizzata per supportare una futura presenza umana attraverso il programma Artemis. Equipaggiata con due strumenti avanzati – il Lunar Thermal Mapper (LTM) e l’High-resolution Volatiles and Minerals Moon Mapper (HVM3) – la sonda ha il compito di mappare la distribuzione minerale sulla Luna e individuare i “segni” chimici dell’acqua. La sua missione è cruciale per le ambizioni di lunga durata di esplorazione e colonizzazione lunare.

Odin, situazione incerta

Parallelamente, un’altra sonda, Odin, lanciata dalla compagnia privata AstroForge per studiare l’asteroide 2022 OB5, sta vivendo una situazione altrettanto incerta. Odin è un piccolo veicolo spaziale di 120 kg destinato a raccogliere immagini dell’asteroide come preparazione per una futura missione di atterraggio. Dopo il lancio sullo stesso Falcon 9, la missione sembrava inizialmente promettente. Tuttavia, i controllori della missione hanno dichiarato di non comprendere pienamente lo stato del veicolo spaziale, che sembra essere in una posizione termicamente stabile ma priva di comunicazioni chiare. Nonostante il fatto che il veicolo sia quasi esattamente nella posizione prevista, le difficoltà nel ricevere dati vitali hanno portato a congetture sui motivi dell’anomalia.

Secondo il CEO di AstroForge, Matthew Gialich, ci sarebbero due spiegazioni possibili: una potrebbe essere un problema con i ricevitori a terra, mentre l’altra suggerisce che la sonda possa trovarsi in una rotazione incontrollata, sebbene la squadra ritenga che questa ipotesi sia improbabile. Al momento, il team sta cercando di inviare un comando per attivare un amplificatore di potenza, che potrebbe fornire un segnale forte e permettere di raccogliere dati essenziali. Nonostante le difficoltà, Gialich ha espresso ottimismo, dichiarando che la sonda è in rotta verso lo Spazio profondo e che nulla potrà fermarla, a meno che non colpisca qualcosa nel suo cammino.

Lunar Trailblazer e Odin sono missioni innovative che spingono i confini della nostra comprensione dello Spazio. Sebbene le problematiche tecniche rappresentino un ostacolo, entrambe le missioni continuano a essere seguite con grande interesse, sia per le potenziali scoperte scientifiche che per le ambizioni di esplorazione e sfruttamento delle risorse spaziali.

