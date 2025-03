Drone russo sorvola sede ISPRA: la Procura indaga per spionaggio e terrorismo

MeteoWeb

La Procura di Milano ha avviato un’indagine per spionaggio politico o militare, ai sensi dell’articolo 257 del Codice Penale, con l’aggravante della finalità di terrorismo. L’inchiesta è scattata in seguito alla notizia secondo cui un drone di fabbricazione russa avrebbe sorvolato più volte la sede dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) sul Lago Maggiore, in provincia di Varese. La struttura ospita anche il Joint Research Centre della Commissione Europea, un centro di ricerca di rilevanza strategica.

L’area interessata dal sorvolo si trova inoltre a pochi km dagli stabilimenti di Leonardo, azienda chiave nel settore aerospaziale e della difesa. Per valutare gli elementi raccolti e definire i prossimi passi investigativi, il pool dell’Antiterrorismo si riunirà nel pomeriggio presso la Procura di Milano, insieme al personale del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS). L’obiettivo è delineare un piano d’azione per gli accertamenti, in un’indagine che potrebbe avere implicazioni significative per la sicurezza nazionale.

