L’Eclissi del 29 marzo: la Luna “morderà” il Sole, ecco cosa vedremo in Italia

MeteoWeb

Il 29 marzo 2025 il cielo ci regalerà uno spettacolo: un’eclissi solare parziale visibile in gran parte dell’emisfero settentrionale, Italia inclusa. Anche se non si tratterà di un’eclissi totale, il fenomeno sarà comunque suggestivo e osservabile da milioni di persone in Europa, Nord America e parte dell’Africa. In Italia, la copertura del Sole sarà di circa il 15%, con il massimo del fenomeno previsto attorno alle ore 12.

Cos’è un’eclissi solare parziale?

Un’eclissi solare parziale avviene quando la Luna si interpone tra la Terra e il Sole, oscurandone solo una porzione. In questo caso, il nostro satellite naturale sembrerà “mordere” il disco solare, creando un’immagine simile a una falce luminosa nel cielo diurno. A differenza di un’eclissi totale, in cui il Sole viene completamente nascosto dalla Luna per qualche minuto, un’eclissi parziale lascia sempre visibile una parte della nostra stella.

Eclissi, orari e visibilità in Italia e nel mondo

L’eclissi inizierà alle 08:50 UTC (09:50 in Italia) e terminerà alle 12:43 UTC (13:43 italiane), con il momento di massima copertura alle 10:47 UTC (11:47 italiane). La percentuale di Sole oscurata varierà a seconda della posizione geografica:

Nord America – La migliore visibilità sarà nell’estremo Est del Canada e nel Nord/Est degli Stati Uniti. In particolare, in Québec settentrionale fino al 94% del Sole sarà coperto, creando un panorama mozzafiato all’alba con il Sole che apparirà come una mezzaluna luminosa all’orizzonte;

La migliore visibilità sarà nell’estremo Est del Canada e nel Nord/Est degli Stati Uniti. In particolare, in Québec settentrionale fino al sarà coperto, creando un panorama mozzafiato all’alba con il Sole che apparirà come una mezzaluna luminosa all’orizzonte; Europa – L’eclissi sarà visibile in tutto il continente, con una copertura maggiore nel Nord/Ovest. A Londra il Sole sarà coperto al 30% , a Edimburgo al 40% , mentre a Parigi il fenomeno sarà meno marcato con un’oscurazione del 23% ;

L’eclissi sarà visibile in tutto il continente, con una copertura maggiore nel Nord/Ovest. A il Sole sarà coperto al , a al , mentre a il fenomeno sarà meno marcato con un’oscurazione del ; Africa – Il fenomeno sarà meno evidente, con il Marocco che vedrà la copertura più significativa, pari al 18% ;

Il fenomeno sarà meno evidente, con il Marocco che vedrà la copertura più significativa, pari al ; Italia – Nel nostro Paese, l’eclissi sarà meno pronunciata, con una copertura massima di circa il 15%, osservabile intorno alle 12:00.

Come osservare l’eclissi del 29 marzo in sicurezza

È fondamentale ricordare che non bisogna mai guardare direttamente il Sole senza protezioni adeguate, nemmeno durante un’eclissi parziale. Osservare il Sole senza filtri può causare danni permanenti alla vista. Per ammirare l’evento in sicurezza si possono usare:

Occhiali da eclissi certificati con filtri speciali, che bloccano la radiazione dannosa;

certificati con filtri speciali, che bloccano la radiazione dannosa; Vetrini da saldatura con grado di protezione 14 o superiore;

con grado di protezione 14 o superiore; Proiezione su uno schermo tramite un foro stenopeico o un telescopio con filtro solare.

Uno sguardo al futuro: l’eclissi solare del 2026

Se il 2025 sarà un anno interessante dal punto di vista astronomico, il 2026 offrirà un evento ancora più spettacolare: un’eclissi solare quasi totale in Italia. Il 12 agosto 2026 la nostra stella sarà coperta al 94%.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.