Eclissi totale, lo spettacolo non è solo sulla Terra: Blue Ghost immortala l’evento sulla Luna

Nelle scorse ore, la Luna piena ha attraversato l’ombra della Terra, tingendo di rosso il disco lunare in una bellissima eclissi lunare totale, detta anche Luna di Sangue. Gli osservatori del cielo nelle Americhe hanno avuto una splendida vista dell’evento di 90 minuti. Per un piccolo numero di astronomi, tuttavia, l’azione vera e propria si è verificata a un quarto di milione di miglia di distanza nel Mare Crisium, dove il lander Blue Ghost ha osservato l’eclissi dall’altra direzione. Eric Allen del Quebec, Canada, ha creato questo composito di entrambe le viste nell’immagine in alto. “Volevo farlo da così tanto tempo!”, dice Allen. “Ora posso mostrare ai miei studenti di astrofisica il confronto delle viste dalla Terra e dalla Luna nello stesso momento di un’eclissi lunare totale. Congratulazioni a Firefly Aerospace per aver reso possibile tutto questo!”.

Blue Ghost è un lander lunare commerciale, che è atterrato con successo sulla Luna il 2 marzo dopo un viaggio di 45 giorni dalla Terra. Era perfettamente posizionato nel Mare Crisium per osservare la Terra mentre passava davanti al Sole. Mentre sulla Terra si osservava un’eclissi lunare, Blue Ghost osservava un’eclissi solare. Le due cose vanno sempre di pari passo, ma raramente vengono viste entrambe contemporaneamente.

Non è la prima volta che un lander lunare assiste a un’eclissi. Il 24 aprile 1967, una telecamera televisiva del Surveyor III della NASA scattò questa foto della Terra che bloccava il sole su Oceanus Procellarum:

Chiaramente, la foto di Blue Ghost è migliore, la migliore di sempre.

