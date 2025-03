La certezza di Elon Musk: “Starlink non spegnerà mai i suoi terminali”

MeteoWeb

“Per essere estremamente chiari, per quanto io non sia d’accordo con la politica dell’Ucraina, Starlink non spegnerà mai i suoi terminali. Sto semplicemente affermando che, senza Starlink, le linee ucraine crollerebbero, perché i russi possono bloccare tutte le altre comunicazioni! Non faremmo mai una cosa del genere né la useremmo come merce di scambio”. Ad affermarlo in un post su ‘X’ è il fondatore di ‘Space X’, Elon Musk commentando un post sul tema.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.