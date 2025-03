Energia nucleare, dal referendum alle centrali: le parole di Pichetto

MeteoWeb

“I referendum in Italia sono abrogativi, questa scelta, dopo un’analisi fatta con molti giuristi non va a contrastare la scelta dei referendum. Il disegno di legge dice che non ci saranno più le grandi centrali, è un qualcosa di diverso po’ come il referendum su un motociclo anni ’30 e una Ferrari di oggi, qualcosa di completamento diverso”. E’ quanto ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin alla trasmissione radiofonica 24 Mattino su Radio 24 con riferimento all’energia nucleare in Italia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.