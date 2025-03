Energia, Tajani sulla collaborazione con l’Algeria: le intenzioni sul gas

MeteoWeb

“L’Algeria è fondamentale per il nostro approvvigionamento energetico, noi siamo grandi clienti di questo paese e l’interscambio commerciale è di grande importanza”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando alla stampa ad Algeri a margine di una commemorazione al Monumento del Martire. “Noi vogliamo continuare anche ad esportare, non soltanto ad importare”, ha proseguito Tajani, sottolineando tuttavia la necessità di “fare di più”. “Il Business Forum di oggi, oltre agli incontri politici che sono importantissimi con il presidente della Repubblica e il ministro degli Esteri, servono a rafforzare questa collaborazione anche in campo economico” e “noi stiamo lavorando per garantire la nostra autosufficienza energetica”, ha scandito Tajani. “Nel frattempo dobbiamo avere paesi amici che ci permettano di avere il gas necessario per rendere competitive le nostre imprese e con l’Algeria c’è un ottimo rapporto da questo punto di vista”, ha concluso il ministro sulle intenzioni dell’Italia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.