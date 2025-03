Eruzione Etna, prorogata la chiusura dell’Aeroporto di Reggio Calabria

MeteoWeb

L’attività dell’Etna sta influendo pesantemente sull’operatività dell’Aeroporto di Reggio Calabria. Da mezzogiorno, lo scalo è stato chiuso a causa dell’emissione di cenere che i venti stanno spingendo in direzione nord-est, dunque verso l’aeroporto calabrese. Ora la chiusura è stata prorogata alle 8 di domani, martedì 25 marzo. Da mezzogiorno, i voli sono stati dirottati a Lamezia Terme mentre i passeggeri sono stati trasportati tramite pullman all’aeroporto lametino.

La proroga della chiusura fino a domani mattina implica grandi disagi per centinaia e centinaia di viaggiatori a causa dell’eruzione del vulcano siciliano.

In mattinata, l’INGV ha reso noto che è in corso un’attività esplosiva al cratere di Sud-Est dell’Etna. Il modello previsionale indica la dispersione della nube eruttiva in direzione nord-est.

Proprio perché il trasporto di cenere va in questa direzione, l’aeroporto di Catania non ne è interessato e rimane regolarmente operativo.

