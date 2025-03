Eutelsat sull’ipotesi di sostituire Starlink in Ucraina: le ultime sui colloqui con l’Ue

MeteoWeb

L’operatore satellitare francese Eutelsat Communications SA ha dichiarato che i colloqui con l’Unione europea per sostituire Starlink di Elon Musk in Ucraina si stanno intensificando mentre gli Stati Uniti si ritirano dai loro impegni nel Paese. L’amministratore delegato di Eutelsat, Eva Berneke, in un’intervista a Bloomberg: “oggi tutti ci chiedono: ‘potete sostituire il gran numero di terminali di Starlink in Ucraina’, e noi ci stiamo occupando di questo”.

