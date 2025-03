Filamento magnetico lancia CME: tempesta geomagnetica oggi e domani

MeteoWeb

Il 1° marzo un filamento magnetico sulla superficie del Sole è esploso, scagliando nello Spazio un’espulsione di massa coronale (CME, Coronal Mass Ejection). Secondo le previsioni dello Space Weather Prediction Center della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), questa CME potrebbe sfiorare la Terra tra oggi e domani, 4 e 5 marzo, causando una tempesta geomagnetica di classe G1.

Gli osservatori del cielo alle alte latitudini potrebbero osservare possibili aurore boreali al momento dell’arrivo della CME.

Cosa sono i filamenti magnetici?

I filamenti magnetici sono strutture di plasma denso e relativamente freddo che si trovano sulla superficie solare, sospesi dal campo magnetico del Sole. Sono visibili come linee scure nelle immagini del Sole in luce visibile o ultravioletta. Quando queste strutture diventano instabili, possono esplodere nello Spazio, liberando enormi quantità di energia e particelle cariche.

Cos’è un’espulsione di massa coronale (CME)?

Una CME è un’enorme nube di plasma e campo magnetico che viene espulsa dalla corona solare nello Spazio interplanetario. Se una CME è diretta verso la Terra, le particelle ad alta energia possono interagire con il campo magnetico terrestre, causando disturbi nella magnetosfera e nelle comunicazioni satellitari.

Cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica si verifica quando il campo magnetico terrestre viene colpito e disturbato da un flusso di particelle cariche provenienti dal Sole, come una CME. Le tempeste sono classificate in base alla loro intensità, da G1 (minima) a G5 (estrema). Una tempesta G1, come quella prevista nei prossimi giorni, può causare piccole interferenze nelle reti elettriche e nelle comunicazioni radio ad alta frequenza, oltre a favorire l’osservazione delle aurore boreali.

Cosa sono le aurore boreali?

Le aurore boreali (e le loro controparti australi, le aurore australi) sono fenomeni luminosi che si verificano quando le particelle cariche del vento solare interagiscono con il campo magnetico terrestre e con le molecole della nostra atmosfera. Questo processo genera spettacolari luci danzanti nei cieli polari, tipicamente visibili alle alte latitudini come Canada, Scandinavia e Alaska.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.