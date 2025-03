Forte terremoto scuote i Campi Flegrei, panico tra Napoli e Pozzuoli: crolli e un ferito, oggi scuole chiuse | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nella notte una forte scossa di terremoto magnitudo 4.4 ha colpito l’area dei Campi Flegrei, svegliando la popolazione e causando panico. Il sisma, registrato alle 01:25, è stato avvertito distintamente, oltre che a Pozzuoli, anche a Napoli, spingendo molte persone a riversarsi in strada nonostante la pioggia battente.

Terremoto Campi Flegrei: danni e scuole chiuse

A Pozzuoli si sono verificati i primi danni con la caduta di calcinacci, alcuni dei quali hanno sfondato i parabrezza di auto parcheggiate. Un episodio più grave ha riguardato il crollo del controsoffitto di un’abitazione, che ha intrappolato una donna sotto le macerie. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente, estraendola ferita ma non in pericolo di vita.

A Bagnoli, quartiere dell’area occidentale di Napoli, il terremoto ha bloccato alcune persone nei piani superiori delle loro abitazioni, impedendo l’apertura delle porte d’ingresso. Anche qui i soccorritori sono intervenuti per liberarle. Inoltre, il campanile della chiesa di Sant’Anna ha subito danni, con il distacco di calcinacci.

A seguito della scossa, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco hanno avviato verifiche di stabilità su numerosi edifici. In via precauzionale, oggi resteranno chiuse le scuole della Decima Municipalità (Bagnoli-Fuorigrotta) per consentire i controlli strutturali. Oggi le scuole a Pozzuoli rimarranno chiuse per consentire le dovute verifiche negli edifici più a rischio. Sono state allestite aree di attesa per la popolazione e attivato il Centro Operativo Comunale per coordinare le operazioni di soccorso e assistenza.

“A parte la caduta di calcinacci, nessuna criticità nel comune di Pozzuoli“, ha assicurato il sindaco del comune campano, Luigi Manzoni, intervistato da Rainews 24. “La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto, abbiamo chiesto alla Regione Campania di mandarci ulteriori volontari sul territorio, ma posso dire che la macchina è in campo e procede in maniera spedita“, ha aggiunto. “Dall’Osservatorio Vesuviano mi hanno riferito di accelerazioni serie, mai registrate prima, a conferma della violenza della scossa di stanotte“, ha spiegato il primo cittadino.

Anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha partecipato a una riunione con la Prefettura per coordinare la gestione dell’emergenza. Il fenomeno bradisismico che interessa l’area continua a destare preoccupazione.

All’ex base Nato di Bagnoli, una delle aree che dovrebbero accogliere le persone in caso di emergenza, ci sono stati momenti di tensione tra alcuni dei tanti cittadini intenzionati a trascorrere lì il resto della notte e le forze di polizia. All’origine delle proteste la chiusura dei cancelli, che alla fine sono stati forzati dalle persone in cerca di un luogo dove poter trascorrere la notte in macchina. Le forze dell’ordine hanno cercato di contenere con le diplomazia la protesta e sono nati dei diverbi, che comunque non sono sfociati nel contatto fisico. La situazione si è poi normalizzata dopo che i cancelli sono stati aperti con la forza.

Terremoto Campi Flegrei, segnalati crolli

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.