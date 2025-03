La FOTO del Papa scatena le reazioni, dall’ossigeno al gonfiore: le risposte dal Vaticano

MeteoWeb

“Il Papa sta utilizzando anche una ossigenazione per così dire più soft, non con alti flussi, alternata alla ossigenazione ad alti flussi e alla ventilazione meccanica non invasiva (la maschera) di notte”. Lo fa sapere la Sala stampa vaticana, spiegando che l’assenza di ossigeno c’è ad esempio nei piccoli spostamenti, quando dalla stanza il Pontefice si trasferisce nella cappellina per pregare. Per questo, ieri, nella foto, non si sono viste le cannule. Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano. Il gonfiore che il Papa presentava alla mano “è frutto della minore mobilità”. Lo spiega la Sala stampa del Vaticano che specifica anche che oggi il gonfiore “è un po’ rientrato”.

Le condizioni del Papa restano “stazionarie”. Anche oggi ha continuato la terapia farmacologica per arginare la polmonite bilaterale, insieme alla fisioterapia motoria e respiratoria. Per le fisioterapie, spiega la Sala stampa vaticana, si registrano “lievi miglioramenti”. Le dimissioni del Papa dal Gemelli “non sono imminenti”.

