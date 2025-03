Fram2: pronta al decollo la missione pionieristica di ricerca che sorvolerà i poli

MeteoWeb

Il 31 marzo 2025 ora locale (03:46 ora italiana di domani 1° aprile) SpaceX lancerà la missione Fram2, un’impresa che segnerà un nuovo capitolo nella storia dell’esplorazione spaziale, portando astronauti in orbita attorno ai poli terrestri per la prima volta. Questa missione, che avrà una durata di 4 giorni, non solo promette di raccogliere dati cruciali per il futuro delle missioni spaziali, ma anche di svolgere esperimenti che potrebbero rivoluzionare la nostra comprensione della fisiologia umana in condizioni di microgravità. Con il suo nome che richiama l’iconica nave “Fram”, utilizzata dagli esploratori norvegesi alla fine del XIX secolo per studiare le regioni polari, la missione Fram2 porta con sé lo stesso spirito pionieristico degli esploratori del passato, mirando a spingere i limiti della scienza e della tecnologia spaziale.

Un viaggio al polo e oltre: le ricerche chiave di Fram2

Durante la sua permanenza in orbita, il team di Fram2 sarà coinvolto in ben 22 esperimenti scientifici, molti dei quali concentrati su aspetti cruciali per il benessere degli astronauti in missioni di lunga durata, come quelle verso Marte. Ecco alcune delle principali ricerche che verranno condotte a bordo della capsula Crew Dragon Resilience, la stessa che ha precedentemente partecipato a missioni spaziali di successo:

SpaceXray

Una delle novità più affascinanti della missione è l’esperimento SpaceXray, che permetterà di catturare per la prima volta immagini radiografiche di esseri umani in orbita. Questo studio contribuirà a comprendere meglio come l’esposizione alla microgravità e alle radiazioni spaziali influenzi la salute ossea e muscolare degli astronauti, aprendo la strada a future ricerche mediche più avanzate.

Egress

In un contesto in cui la sicurezza degli astronauti è fondamentale, Egress studierà la capacità degli astronauti di eseguire manovre complesse come l’uscita da un modulo spaziale in condizioni di microgravità, testando anche la preparazione per situazioni di emergenza, come il posizionamento sicuro di un veicolo di atterraggio.

Blood Flow Restriction

Una delle principali sfide per le missioni spaziali di lunga durata è il mantenimento della salute fisica degli astronauti, poiché la microgravità può portare a una perdita di massa muscolare e ossea. Blood Flow Restriction esplorerà come tecniche innovative possano prevenire questi effetti e permettere agli astronauti di mantenere la loro salute in vista di missioni come quelle verso Marte.

Mission MushVroom

Il progetto Mission MushVroom rappresenta una svolta significativa nella ricerca sul cibo spaziale. Per la prima volta, verranno coltivati funghi nello Spazio. Questo esperimento potrebbe aprire la strada alla creazione di risorse alimentari sostenibili per le future missioni su Marte, dove l’approvvigionamento di cibo sarà una delle sfide principali per la sopravvivenza degli astronauti.

Sonno e salute cerebrale

Un altro importante studio riguarda il sonno degli astronauti. In collaborazione con Oura Health, si indagheranno i modelli di sonno degli astronauti prima, durante e dopo il volo spaziale. Inoltre, l’uso di dispositivi come la risonanza magnetica mobile permetterà di analizzare gli effetti della microgravità sull’anatomia cerebrale, aprendo nuove strade per comprendere come il cervello umano si adatti a condizioni così estreme.

Glucosio e salute ormonale

Un esperimento innovativo riguarderà lo studio della regolazione del glucosio in orbita. Questo studio potrebbe rivelarsi fondamentale per gli astronauti diabetici, monitorando come la microgravità influenzi il metabolismo e come i cambiamenti fisiologici in spazio possano alterare i normali meccanismi di regolazione del glucosio. Inoltre, verrà esplorato l’impatto della microgravità e delle radiazioni spaziali sui livelli ormonali, in particolare per le donne, in modo da prevenire eventuali problemi di fertilità o altre complicazioni legate alla salute riproduttiva.

Fram2 e il futuro delle missioni spaziali

La missione Fram2 si inserisce in un contesto di crescente interesse verso l’esplorazione spaziale e la preparazione per le future missioni su Marte. Le ricerche svolte a bordo della Crew Dragon Resilience forniranno dati fondamentali non solo per migliorare la salute e la sicurezza degli astronauti, ma anche per rendere possibili missioni spaziali ancora più ambiziose e lontane.

