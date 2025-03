Francia: i treni tornano regolari dopo il disinnesco del residuato bellico

MeteoWeb

Il traffico ferroviario alla stazione parigina di Gare du Nord è tornato alla normalità dopo il disinnesco di un residuato bellico, che nella giornata di ieri aveva causato la sospensione di tutti i treni da e per uno degli snodi ferroviari più importanti d’Europa. L’interruzione ha colpito anche i servizi Eurostar diretti a Londra e in Europa continentale attraverso il Belgio, i treni ad alta velocità per il nord della Francia e numerosi collegamenti regionali e suburbani.

Secondo il ministro dei Trasporti Philippe Tabarot, l’emergenza ha provocato la cancellazione di circa 500 treni, lasciando a terra 600.000 passeggeri e paralizzando l’intera rete ferroviaria del nord del Paese.

La circolazione ferroviaria è ripresa gradualmente a partire dalle 18 di ieri, tornando alla normalità nella mattinata odierna. “Il traffico è regolare, tutto funziona normalmente“, ha confermato un portavoce della SNCF, l’operatore ferroviario francese. Anche Eurostar ha ripreso le sue corse verso Londra e Bruxelles con la consueta programmazione del sabato, mettendo a disposizione treni supplementari per i passeggeri rimasti bloccati.

L’ordigno bellico era stato scoperto vicino ai binari durante dei lavori di scavo, in prossimità della tangenziale di Parigi. Per garantire la sicurezza dell’area, sono stati mobilitati circa 300 agenti di polizia, che hanno presidiato la zona fino alla conclusione dell’operazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.