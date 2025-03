Gatto preso a calci da un agente di polizia locale: l’AIDAA lancia l’appello

MeteoWeb

“Nessuna marcia indietro, come previsto oggi l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA invierà un esposto alla procura di Ferrara per chiedere indagini sulla vicenda del gatto preso a calci una settimana fa da un agente di polizia locale ipotizzando se la vicenda dovesse essere confermata in tutti i particolari il reato di maltrattamento di animale ai sensi dell’art 544 del codice penale e di mancato soccorso di animale ferito. Ma la questione che sta più a cuore agli animalisti è la salute e la vita del povero micio”. E’ quanto si legge in un comunicato AIDAA.

“Oggi– scrivono in un breve comunicato i volontari di AIDAA – cominceremo una ricerca a tappeto tra le cliniche veterinarie per capire se e dove è stato portato il micio dopo l’incidente e abbiamo deciso anche di mettere a disposizione un numero di telefono per segnalazioni in merito alla situazione del gatto sarà possibile chiamare o inviare messaggi whatsapp app al 3479269949 tutti i giorni dalle 9 alle 20″.

