Giornata Mondiale del Sonno 2025: l’Open Day organizzato dal Policlinico di Milano

In occasione della ‘Giornata Mondiale del Sonno 2025’, il Policlinico di Milano organizza un Open Day interamente dedicato al tema della “Salute del Sonno”. Il prossimo 14 marzo, gli specialisti di ‘Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale’, saranno a disposizione dei cittadini attraverso visite gratuite e consulenze personalizzate, con particolare attenzione al tema delle apnee notturne, un disturbo spesso sottovalutato, ma con conseguenze, anche importanti, sulla salute. Il tema di questa Giornata è “Fai della Salute del Sonno una Priorità”, uno slogan che sottolinea come un buon riposo migliori in modo significativo la qualità della vita. Tuttavia, molti ignorano l’importanza di una corretta igiene del sonno, ovvero le buone pratiche che facilitano un riposo rigenerante ed efficace. Russare è un disturbo respiratorio del sonno, ma se non si verificano apnee non vi sono ripercussioni particolari sulla salute. I problemi sono soprattutto relazionali: non è facile dormire accanto a un partner con questo problema. Se però si verificano le apnee notturne (tecnicamente si chiamano OSAS, e le ha il 2-4% della popolazione tra 40 e 65 anni), l’arresto improvviso del respiro per almeno 10 secondi riduce l’ossigenazione del sangue.

Questo può favorire problemi nelle prestazioni sessuali, cefalea, disturbi di concentrazione e memoria, decadimento cognitivo, ma anche problemi più gravi come infarto, ipertensione, ictus, epilessia. Una delle conseguenze spesso sottovalutate è la sonnolenza diurna, con ripercussioni sulla sicurezza sul lavoro e su quella stradale. Il rischio di incidente, infatti, è sette volte maggiore se si soffre di questa sindrome. “Il contributo della nostra struttura – commenta il prof. Matteo Bonzini, Direttore della Medicina del Lavoro del Policlinico di Milano – è fondamentale per valutare le conseguenze delle scorrette abitudini di igiene del sonno e delle patologie che lo influenzano – come la sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) – sulla salute e sulla sicurezza. La sonnolenza diurna, spesso sottovalutata, può infatti causare incidenti gravi e avere ripercussioni a lungo termine. Inoltre, il sonno è fortemente condizionato dal lavoro a turni, che rende necessarie strategie specifiche, stili di vita sani e, in alcuni casi, una valutazione medica mirata. Per mansioni a rischio terzi la Medicina del Lavoro assume un ruolo pubblico per diagnosticare e inviare precocemente a terapia i soggetti come i conducenti di mezzi, da cui dipende la sicurezza di molti”.

I dettagli

La medicina negli ultimi anni ha compiuto enormi progressi nel trattamento dei disturbi del sonno, offrendo diverse soluzioni terapeutiche. Queste includono modifiche allo stile di vita, terapie farmacologiche e interventi chirurgici mirati. È dimostrato, ad esempio, come la riduzione del peso in eccesso contribuisca significativamente a diminuire gli episodi di apnea notturna. Il team di ‘Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale’ del Policlinico di Milano, diretto dal Prof. Lorenzo Pignataro, ha messo a punto un innovativo intervento mininvasivo della durata di soli 45 minuti, pensato per migliorare la qualità della respirazione notturna e ridurre i sintomi delle apnee.

“Questa tecnica – spiega il prof. Pignataro – chiamata delle ‘tende a pacchetto’, è una procedura reversibile, che stabilizza l’ugola e i tessuti molli del palato senza necessità di tagli o asportazioni chirurgiche. Con un tasso di successo superiore all’80% e oltre 100 interventi eseguiti senza complicanze post-operatorie, questa tecnica si è rapidamente affermata come trattamento di riferimento per chi soffre di russamento cronico e apnee notturne”. “Migliorare la qualità del sonno – conclude – non solo riduce il russamento e le apnee notturne, ma contribuisce anche a una migliore la concentrazione, ad avere maggiore energia durante il giorno e in generale una migliore qualità della vita. Tutto questo è possibile rivolgendosi a centri specializzati come il nostro, che risolvono il problema con tecniche avanzate e mininvasive”.

Chi soffre di disturbi del sonno o desidera migliorare la qualità del proprio riposo, venerdì 14 marzo potrà incontrare gli specialisti del Policlinico di Milano, disponibili per rispondere a domande e curiosità sui disturbi del sonno e per effettuare visite e consulenze specialistiche gratuite.

