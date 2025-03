È il Giorno di San Patrizio: storia, leggende e curiosità sul patrono d’Irlanda

MeteoWeb

Il 17 marzo il mondo si tinge di verde per celebrare San Patrizio, il santo patrono d’Irlanda. Questa festività, nata come ricorrenza religiosa, è oggi un evento globale, caratterizzato da parate, musica tradizionale e fiumi di birra. Chi era davvero San Patrizio? Perché viene festeggiato con tanto entusiasmo?

La storia di San Patrizio

San Patrizio nacque in Britannia romana nel IV secolo con il nome di Maewyn Succat. Ancora adolescente, venne rapito dai pirati irlandesi e venduto come schiavo in Irlanda, dove trascorse 6 anni lavorando come pastore. Durante questo periodo si avvicinò alla fede cristiana e, secondo la leggenda, ricevette un messaggio divino che lo guidò alla fuga. Tornato in patria, intraprese un percorso religioso e, dopo essere stato ordinato vescovo, scelse di tornare in Irlanda per diffondere il cristianesimo.

La sua missione evangelizzatrice ebbe un impatto profondo: fondò chiese, scuole e monasteri, contribuendo alla cristianizzazione dell’isola. Si dice che morì il 17 marzo del 461, data in cui ancora oggi viene celebrato.

Le leggende

Intorno alla figura di San Patrizio sono nate numerose leggende. Una delle più famose racconta che il santo abbia scacciato tutti i serpenti dall’Irlanda, un’impresa che simboleggia la vittoria del cristianesimo sul paganesimo. Tuttavia, gli studiosi ritengono che l’isola non abbia mai ospitato questi rettili, rendendo la storia più simbolica che reale.

Un’altra leggenda riguarda il trifoglio, oggi uno dei simboli della festa. Si narra che lo utilizzasse per spiegare il concetto della Trinità (Padre, Figlio e Spirito Santo), motivo per cui lo “shamrock” è diventato un emblema nazionale.

Come si festeggia San Patrizio

Se in origine la festività era un momento di raccoglimento religioso, oggi San Patrizio è sinonimo di festa e folklore. In Irlanda si svolgono parate spettacolari, come quella di Dublino, mentre il mondo intero si unisce ai festeggiamenti: fiumi e monumenti vengono illuminati di verde, da Chicago a Sydney. Anche in Italia, città come Milano e Roma organizzano eventi a tema.

Che si tratti di una birra stout, di un piatto di stufato irlandese o semplicemente di un accessorio verde, il 17 marzo è l’occasione perfetta per celebrare la cultura irlandese.

