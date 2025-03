Il “Glory Hole” del Lago Berryessa: il ritorno del vortice naturale che affascina il mondo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dopo anni di inattività, il celebre “Glory Hole” del Lago Berryessa, in California, è tornato in funzione, offrendo uno spettacolo naturale tanto affascinante quanto inquietante. Il gigantesco vortice, ufficialmente noto come Morning Glory Spillway, è visibile per la prima volta dal 2019, grazie alle abbondanti piogge invernali che hanno innalzato il livello dell’acqua al di sopra della struttura di cemento.

Cos’è il “Glory Hole” del Lago Berryessa?

Il Lago Berryessa è un vasto bacino idrico artificiale situato a Est della Napa Valley, costruito per fornire acqua potabile e irrigazione alla contea di Solano. La sua particolarità più famosa è il gigantesco scarico a forma di imbuto, progettato per prevenire l’inondazione della diga di Monticello quando il livello dell’acqua supera i 134 metri sopra il livello del mare.

A differenza degli usuali canali di sfioro, il Morning Glory Spillway ha una forma circolare che convoglia l’acqua in un condotto sotterraneo, facendola defluire nel Putah Creek. Questo sistema, largo circa 21 metri alla bocca, crea l’illusione di un enorme vortice che risucchia la superficie del lago.

Un fenomeno raro e spettacolare

La maggior parte dell’anno, il “glory hole” emerge dal lago come una struttura di cemento inattiva. Tuttavia, quando le precipitazioni abbondanti fanno salire il livello dell’acqua oltre il bordo dello sfioratore, l’acqua inizia a scorrervi dentro, creando un impressionante effetto visivo.

Quest’anno, il vortice si è attivato il 4 febbraio e, secondo Chris Lee, direttore generale della Solano County Water Agency, potrebbe rimanere visibile ancora per qualche giorno. Tuttavia, ulteriori piogge potrebbero prolungarne l’attività.

Un’attrazione turistica e una risorsa vitale

Oltre al suo valore ingegneristico, il Lago Berryessa è una meta turistica molto popolare. Durante le stagioni calde, attira visitatori per attività come il nuoto, la pesca, il campeggio e persino la caccia ai cinghiali. Il glory hole, pur essendo una meraviglia ingegneristica, è rigorosamente sorvegliato: una linea di boe impedisce a barche e nuotatori di avvicinarsi troppo.

Dal punto di vista funzionale, il lago è una risorsa idrica essenziale: l’acqua che fuoriesce dal bacino viene utilizzata per l’irrigazione agricola e per rifornire circa 500mila persone.

Un’eccezionale combinazione di natura e ingegneria

Il Morning Glory Spillway del Lago Berryessa rappresenta un perfetto equilibrio tra il genio umano e la potenza della natura. Questa imponente struttura, nata da una necessità ingegneristica, ha finito per diventare uno spettacolo che affascina osservatori da tutto il mondo. Ora, dopo anni di siccità e livelli d’acqua ridotti, il “glory hole” è di nuovo in funzione. Se si verificheranno ulteriori precipitazioni, il vortice potrebbe continuare il suo spettacolo ancora per qualche settimana, regalando a turisti e appassionati un raro scorcio di questa straordinaria meraviglia.

Il "Glory Hole" del Lago Berryessa, uno spettacolo naturale

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.