Guerra Ucraina, il punto di Zelensky sul cessate il fuoco dopo la telefonata con Trump

Dopo aver parlato telefonicamente con Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto di aver discusso un “cessate il fuoco incondizionato sul fronte”, una “proposta della parte americana” che l’Ucraina “ha accettato”, e su cui le due parti “continueranno a lavorare per metterla in pratica”. “Riteniamo che questi passi siano necessari per creare la possibilità di preparare un accordo di pace globale durante il cessate il fuoco”, ha scritto su X. “Uno dei primi passi verso la completa conclusione della guerra potrebbe essere la fine degli attacchi infrastrutture dell’energia e civili”, ha aggiunto, ribadendo di aver sostenuto questo passo e “l’Ucraina ha confermato che siamo pronti ad attuarlo”.

