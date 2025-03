Guerra Ucraina, la risposta di Italia e Spagna alla proposta Ue di aiuti militari

MeteoWeb

L’Italia e la Spagna hanno chiarito ieri di non essere pronte a sostenere la proposta dell’Unione europea di impegnare fino a 40 miliardi di euro in aiuti militari per l’Ucraina quest’anno, con ogni Paese che contribuisce in base alle dimensioni della propria economia, riferisce la Reuters. La proposta del capo della politica estera dell’UE Kaja Kallas potrebbe significare un raddoppio del sostegno militare dell’UE all’Ucraina. La proposta ha un forte sostegno da parte dei paesi dell’Europa settentrionale e orientale, secondo i diplomatici, ma alcune capitali dell’Europa meridionale sono state più reticenti.

Estonia, Danimarca e Lituania sono in testa in Europa, avendo donato oltre il 2% del loro PIL in aiuti a Kiev tra gennaio 2022 e dicembre 2024, secondo il think tank Kiel Institute for the World Economy. Italia, Slovenia, Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro sono tra quelle che hanno dato meno, avendo fornito meno dello 0,5% del loro PIL.

