Guerra Ucraina, telefonata Trump-Putin: per Mosca “è andata molto bene”

Il Presidente statunitense Donald Trump è nello Studio Ovale a parlare con il Presidente russo Vladimir Putin dalle 10, ora di Washington (le 15 in Italia). “La chiamata sta procedendo bene ed è ancora in corso“, ha scritto su X l’assistente del Presidente, Dan Scavino. La telefonata si è conclusa dopo oltre un’ora e mezza. Si prevede che la Casa Bianca fornirà presto un resoconto.

La telefonata è andata “molto bene”, ha riferito la chief international correspondent della CNN Clarissa Ward citando fonti russe. “Sotto la guida del Presidente Putin e del Presidente Trump, oggi il mondo è diventato un posto molto più sicuro. Storico!”, afferma Kirill Dmitriev, inviato speciale di Vladimir Putin per la cooperazione economica e di investimento internazionale, poco dopo la fine della telefonata, secondo quanto riportano i media internazionali.

“Il Consiglio europeo non può essere ignaro di ciò che succede. Speriamo che i risultati siano buoni. C’è stato un sostegno generale da parte degli stati membri dell’Unione europea alla proposta di cessate il fuoco avanzata da Stati Uniti e Ucraina. Ovviamente, per noi come Unione europea, è molto importante che ciò faccia parte di un percorso che non solo continui a garantire la sicurezza dell’Ucraina, ma porti anche a una pace piena, giusta e duratura. Se questo è il risultato, bene. Ma come sapete, nulla è garantito, quindi vedremo. Aspettiamo l’esito”. Lo ha dichiarato un alto funzionario dell’Ue che lavora alla preparazione del Consiglio europeo di giovedì, commentando la telefonata tra Trump e Putin.

