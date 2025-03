Hantavirus: il virus raro che ha causato la morte di Betsy Arakawa, moglie di Gene Hackman

MeteoWeb

Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di Betsy Arakawa, moglie del celebre attore Gene Hackman, a causa di un’infezione da hantavirus. Questo virus raro, diffuso in diverse parti del mondo, viene trasmesso attraverso il contatto con roditori infetti o con i loro escrementi e urine. Secondo i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) degli Stati Uniti, l’hantavirus può causare una grave infezione polmonare nota come sindrome polmonare da hantavirus (HPS), che può rivelarsi fatale. L’hantavirus è presente in diverse regioni del mondo, ma non si trasmette da persona a persona. La principale via di contagio è l’inalazione di particelle virali rilasciate nell’aria dai rifiuti biologici di roditori infetti. Inoltre, il virus può entrare nel corpo umano attraverso il contatto diretto con urina, feci o saliva di roditori infetti oppure attraverso morsi di questi animali.

Negli Stati Uniti, la maggior parte dei casi di hantavirus è stata registrata negli stati occidentali, in particolare nel sud-ovest. Dal 1993 al 2022, sono stati segnalati 864 casi, con il numero più alto registrato in New Mexico (122), seguito dal Colorado (119).

Sintomi e pericolosità dell’Infezione

I sintomi iniziali dell’infezione da hantavirus possono essere facilmente confusi con quelli di un’influenza comune. Inizialmente, si manifestano:

Febbre

Affaticamento

Dolori muscolari diffusi

Con il progredire della malattia, possono comparire sintomi più gravi, tra cui:

Tosse

Difficoltà respiratorie

Oppressione toracica dovuta all’accumulo di liquido nei polmoni

Secondo il CDC, circa un terzo dei pazienti che sviluppano sintomi respiratori gravi a causa dell’hantavirus non sopravvive all’infezione. Per questo motivo, è essenziale ricorrere tempestivamente alle cure mediche ai primi segnali di aggravamento.

Prevenzione e misure di sicurezza

Attualmente, non esiste un trattamento specifico o una cura per l’infezione da hantavirus, ma l’accesso rapido alle cure mediche può aumentare le probabilità di sopravvivenza. La migliore strategia di prevenzione consiste nell’evitare il contatto con i roditori e i loro escrementi. Gli esperti di salute pubblica consigliano di adottare le seguenti precauzioni:

Utilizzare guanti protettivi e soluzioni a base di candeggina per la pulizia di aree infestate da roditori

Evitare di spazzare o aspirare escrementi di roditori, per prevenire la dispersione di particelle virali nell’aria

Sigillare fessure e crepe nelle abitazioni per impedire l’accesso ai roditori

Conservare alimenti e rifiuti in contenitori ben chiusi per ridurre il rischio di infestazioni

La tragica scomparsa di Betsy Arakawa sottolinea l’importanza della consapevolezza e della prevenzione nei confronti di questo virus poco conosciuto ma potenzialmente letale. La ricerca scientifica continua a studiare possibili trattamenti e strategie di contenimento per ridurre l’incidenza dell’hantavirus nel mondo.

