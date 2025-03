Imprevisto tecnico, rinviato il lancio di Crew-10

MeteoWeb

Il lancio della missione Crew-10 di SpaceX, previsto per la serata del 12 marzo 2025 ora locale (00:48 ora italiana di oggi 13 marzo), è stato annullato a soli 45 minuti dalla partenza. La causa del rinvio è stata un problema idraulico al transporter-erector, la struttura di supporto che trasporta il razzo Falcon 9 alla rampa di lancio e lo mantiene in posizione fino al decollo.

Secondo quanto comunicato da NASA e SpaceX, il guasto ha riguardato un braccio di fissaggio del transporter-erector, fondamentale per la stabilità del vettore prima del rilascio. Nonostante il problema tecnico, il razzo Falcon 9 e la capsula Crew Dragon “Endurance”, destinata a portare gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), non hanno subito danni o malfunzionamenti.

La reazione dell’equipaggio e la sicurezza come priorità

Dopo la cancellazione del lancio, il comandante della missione, l’astronauta NASA Anne McClain, ha espresso il supporto dell’equipaggio alle squadre di terra: “Ottimo lavoro oggi. So che è stato un grande sforzo cercare di far partire la missione, ma come ho detto in precedenza, saremo pronti quando l’attrezzatura sarà pronta”.

Anche Mike Ravenscroft, responsabile dell’ufficio lanci del programma commerciale NASA, ha spiegato l’importanza del problema tecnico: “Si tratta di una questione relativa al modo in cui il veicolo viene mantenuto in posizione prima del rilascio durante il decollo”.

Quando è previsto il lancio?

Il lancio di Crew-10 è stato riprogrammato alle 19:03 EST del 14 marzo (00:03 del 15 marzo ora italiana).

Chi sono gli astronauti di Crew-10?

L’equipaggio della missione Crew-10 è composto da quattro astronauti di diverse nazionalità:

Anne McClain (NASA) – Comandante della missione;

– Comandante della missione; Nichole Ayers (NASA) – Pilota;

– Pilota; Takuya Onishi (JAXA, Giappone) – Specialista di missione;

– Specialista di missione; Kirill Peskov (Roscosmos, Russia) – Specialista di missione.

Una volta raggiunta la ISS, il team sostituirà i 4 astronauti attualmente a bordo: Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore (NASA) e Aleksandr Gorbunov (Roscosmos). Questi ultimi torneranno sulla Terra pochi giorni dopo l’attracco della Crew-10.

Le difficoltà della missione precedente e il rientro di Crew-9

La Crew-10 avrà anche il compito di riportare a casa 2 astronauti NASA, Suni Williams e Butch Wilmore, il cui soggiorno sulla ISS si è allungato oltre il previsto. Sono arrivati sulla Stazione Spaziale nel giugno 2024 a bordo della capsula Starliner di Boeing, durante il suo primo volo con equipaggio. Tuttavia, a causa di problemi ai sistemi di propulsione di Starliner, il loro ritorno è stato ripetutamente rinviato.

La NASA ha infine deciso di riportarli sulla Terra a bordo della capsula Crew Dragon “Freedom”, attualmente agganciata alla ISS. Questa decisione ha richiesto un rimescolamento delle assegnazioni, con la rimozione di 2 astronauti dal lancio della Crew-9 per far spazio a Williams e Wilmore.

