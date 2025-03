Spazio, rinviato il lancio di Crew-10: slitta ancora il rientro degli astronauti Starliner

MeteoWeb

Il rinvio del lancio della missione Crew-10, la missione della NASA che dovrà dare il cambio all’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), fa slittare anche il rientro a Terra dei due astronauti, Butch Wilmore e Suni Williams, bloccati da giugno sulla ISS, dove erano arrivati per quella che doveva essere una missione di soli 10 giorni. Il lancio della missione Crew-10, previsto per la scorsa notte, è stato rinviato per un problema al sistema idraulico di uno dei bracci di supporto del razzo Falcon 9, pronto sulla piattaforma del Centro Spaziale Kennedy in Florida.

A causa di questo rinvio, slitta a non prima del 19 marzo il ritorno a terra dei due astronauti della NASA Wilmore e Williams, rimasti sulla ISS per nove mesi a causa dei problemi tecnici riscontrati nel volo di collaudo della navetta Starliner di Boeing.

L’arrivo della Crew-10, composto da Anne McClain e Nichole Ayers, della NASA, Takuya Onishi, dell’agenzia spaziale giapponese JAXA, e il cosmonauta russo di Roscosmos, Kirill Peskov, dovrà dare il cambio all’attuale equipaggio a bordo della ISS permettendo il rientro, oltre a Wilmore e Wiliams, anche all’americano Nick Hague e al russo Aleksandr Gorbunov.

Nuova data per il lancio di Crew-0

Attraverso il suo blog, la NASA ha comunicato che le condizioni meteo non permettevano di rinviare il lancio di sole 24 ore e si dunque scelto di spostare il lancio alla notte tra venerdì e sabato (alle 00:03 del 15 marzo ora italiana), quando le previsioni meteo sono al momento molto buone, con il 95% di possibilità di condizioni favorevoli. L’attracco della navetta Crew Dragon è poi previsto per alle 4:30 di notte (ora italiana) di domenica 16.

Una volta a bordo della ISS, l’equipaggio Crew-10 passerà alcuni giorni per completare il passaggio di consegne e poi consentire la partenza della Crew-9 che potrebbe avvenire a partire da mercoledì 19, in base anche alle previsioni meteo per il sito di rientro.

