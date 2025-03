Incredibile foto della NASA: ecco il jet XB-1 mentre infrange il muro del suono senza “boom”

MeteoWeb

Un’immagine storica è stata catturata lo scorso 10 febbraio 2025: il jet supersonico XB-1 di Boom Supersonic ha superato la velocità del suono, dimostrando che il futuro del trasporto aereo potrebbe essere più veloce che mai. Grazie alla fotografia “Schlieren“, i team della NASA hanno immortalato le onde d’urto generate dall’aereo mentre superava Mach 1 nei cieli sopra il deserto del Mojave.

Un balzo tecnologico: il volo supersonico senza boom sonico

Uno degli aspetti più rivoluzionari del volo dell’XB-1 è stata l’assenza di un boom sonico percepibile al suolo. Questa scoperta potrebbe aprire la strada a voli supersonici commerciali sopra le aree densamente popolate, un traguardo che per decenni ha ostacolato il ritorno dei jet civili ultra-veloci.

L’analisi condotta da Boom Supersonic ha dimostrato che il rumore generato dal passaggio dell’XB-1 non è stato percepito a terra, un passo avanti che potrebbe rivoluzionare l’industria aeronautica.

L’obiettivo: Overture e il ritorno dei jet supersonici commerciali

XB-1 è solo un dimostratore tecnologico per Overture, il jet commerciale supersonico che Boom Supersonic prevede di introdurre entro la fine del decennio. Con una capacità tra 64 e 80 passeggeri e una velocità di Mach 1.7, il velivolo potrebbe ridurre i tempi di volo fino al 50% rispetto agli aerei tradizionali.

Il CEO di Boom Supersonic, Blake Scholl, è convinto che il volo supersonico sostituirà gli aerei di linea convenzionali nell’arco della nostra vita. Il suo obiettivo finale? Consentire ai passeggeri di volare ovunque nel mondo in 4 ore a un costo di circa 100 dollari.

L’interesse per Overture è già alto: compagnie come American Airlines, United Airlines e Japan Airlines hanno effettuato oltre 130 ordini e pre-ordini per il jet, segno che il mercato è pronto a riabbracciare il trasporto supersonico.

Nuove tecnologie

Rispetto al Concorde, il primo e unico jet supersonico commerciale in servizio tra il 1976 e il 2003, Overture è progettato con materiali innovativi e tecnologie all’avanguardia. L’XB-1, per esempio, è realizzato quasi interamente in fibra di carbonio, un materiale leggero e resistente che migliora l’efficienza aerodinamica.

Un’altra innovazione chiave è il sistema di visione aumentata, che sostituisce il classico “naso a goccia” del Concorde. Grazie a telecamere e display digitali, i piloti di Overture avranno una visuale perfetta senza dover ricorrere a strutture meccaniche complesse.

Sul fronte della sostenibilità, Overture sarà progettato per funzionare con carburante per aviazione sostenibile (SAF), un aspetto cruciale in un’epoca in cui l’industria aerea è sotto pressione per ridurre le emissioni di carbonio. Anche se la produzione di SAF è ancora limitata e costosa, Scholl ritiene che in futuro diventerà lo standard per i voli a lungo raggio.

Un futuro più veloce e accessibile

Con la costruzione dell’Overture Superfactory a Greensboro, North Carolina, Boom Supersonic prevede di produrre fino a 66 jet all’anno, accelerando il ritorno dei voli supersonici su scala globale. L’azienda punta a servire oltre 600 rotte nel mondo, offrendo un’opzione più rapida ed efficiente rispetto agli attuali aerei di linea.

Se le promesse di Boom Supersonic si concretizzeranno, il sogno di viaggiare da New York a Londra in meno di 4 ore potrebbe diventare realtà nel giro di pochi anni.

