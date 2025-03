ISS, attracco ed esperimenti: weekend intenso per i cosmonauti russi

MeteoWeb

Lo scorso fine settimana, i cosmonauti russi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) hanno monitorato l’attracco del nuovo cargo Progress MS-30. I membri dell’equipaggio, Alexey Ovchinin, Ivan Wagner e Alexander Gorbunov, hanno monitorato il processo di avvicinamento e aggancio del veicolo, aprendo i portelli di collegamento tra questa e il modulo Zvezda. Durante l’operazione, sono state prelevate campioni d’aria dal cargo e le batterie di riserva e quelle di supporto sono state ricaricate. I carichi urgenti e prioritari sono stati trasferiti per primi a bordo della Stazione.

Oltre alle operazioni di attracco, i cosmonauti hanno dedicato il loro tempo alla conduzione di esperimenti scientifici. In particolare, hanno coltivato microalghe in condizioni di microgravità, utilizzando il fotobioreattore per studiarne la crescita. Un altro esperimento, “Biomag-M“, ha riguardato l’analisi dell’influenza dello Spazio sulla crescita dei microrganismi, esaminando gli effetti della riduzione del campo magnetico terrestre sulle loro proprietà biologiche. Questi esperimenti sono fondamentali per comprendere meglio gli impatti del cosmo su sistemi biologici e per preparare future missioni spaziali.

