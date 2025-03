Lancio storico per Ariane 6, un passo avanti per l’accesso autonomo dell’Europa allo Spazio

MeteoWeb

Il 6 marzo 2025 è una data fondamentale per il settore spaziale europeo: il lanciatore Ariane 6 ha completato con successo il suo secondo volo dallo spazioporto europeo della Guyana Francese, consolidando la sua posizione come pilastro della strategia spaziale dell’Unione Europea. Questa missione, denominata VA263, ha avuto un’importanza particolare, in quanto ha rappresentato il primo volo commerciale di Ariane 6, dimostrando la sua piena operatività con il posizionamento in orbita del satellite CSO-3, destinato alla sorveglianza della Difesa francese.

L’importanza dell’accesso autonomo allo Spazio

Il successo di Ariane 6 non è soltanto un traguardo tecnico, ma un passo decisivo per garantire l’accesso indipendente dell’Europa allo Spazio. La capacità di lanciare satelliti e missioni senza dipendere da attori esterni è strategica per molteplici settori: dalla sicurezza e difesa alle telecomunicazioni, dall’osservazione della Terra alla ricerca scientifica. In un contesto globale sempre più competitivo, con attori privati come SpaceX e nuovi programmi spaziali nazionali emergenti, la possibilità per l’Europa di gestire in autonomia i propri lanci è essenziale per rimanere un protagonista nello scenario spaziale internazionale.

Josef Aschbacher, Direttore Generale dell’ESA, ha sottolineato proprio questo aspetto: “Il secondo volo di Ariane 6 rappresenta un traguardo significativo nel cammino dell’Europa verso un accesso autonomo allo Spazio. Ariane 6 è una pietra angolare di questo sforzo, aprendo la strada a un futuro promettente per le attività spaziali europee, accanto a Vega-C e ai nuovi lanciatori europei in arrivo”.

Un lanciatore versatile e innovativo

Ariane 6 è stato progettato con una modularità e flessibilità che gli consentono di adattarsi a una vasta gamma di missioni, dal posizionamento di satelliti in orbita terrestre bassa fino a missioni nello spazio profondo. Nella missione VA263, è stata utilizzata la versione a 2 booster, che ha permesso il raggiungimento di un’orbita ellittica tra i 300 e i 600 km di altitudine prima di rilasciare il satellite CSO-3 a circa 800 km di quota.

Un elemento chiave di questa missione è stata la dimostrazione delle capacità avanzate dello stadio superiore, dotato del motore Vinci e dell’Auxiliary Propulsion Unit (APU). La sequenza di eventi ha incluso:

La separazione dello stadio superiore dalla parte centrale del razzo;

La prima accensione del motore Vinci per posizionare il carico utile in orbita;

Una fase di coasting di 37 minuti, seguita da una seconda accensione per il rilascio del satellite;

di 37 minuti, seguita da una seconda accensione per il rilascio del satellite; Un’ulteriore accensione per il deorbiting dello stadio superiore, permettendo il suo rientro e distruzione controllata nell’atmosfera, riducendo così i detriti spaziali.

Questa strategia è in linea con l’impegno europeo per uno Spazio più sostenibile, minimizzando il rischio di detriti che potrebbero compromettere future missioni.

Un futuro di lanci per Ariane 6

Con la missione VA263, Ariane 6 dimostra di essere pronto per una cadenza regolare di lanci commerciali, con più missioni già programmate per il 2025. Secondo Toni Tolker-Nielsen, Direttore dei Trasporti Spaziali dell’ESA: “Il primo lancio commerciale di Ariane 6 dimostra cosa diventerà regolare con diversi lanci di Ariane 6 pianificati per il 2025. Anche lo stadio superiore ha mostrato il suo pieno potenziale, un pezzo unico di hardware che può garantire tutti i tipi di missioni in orbita evitando attivamente di diventare esso stesso detriti spaziali, riaffermando l’impegno dell’Europa a ridurre al minimo i detriti spaziali in orbita”.

L’entrata in servizio regolare di Ariane 6 rafforza la posizione dell’Europa nel settore dei lanci spaziali, offrendo un’alternativa affidabile e innovativa alle soluzioni già presenti sul mercato.

L’Europa rafforza la sua presenza nello Spazio

Il successo del secondo volo di Ariane 6 è più di un risultato tecnico: è una dichiarazione di indipendenza dell’Europa nell’accesso allo Spazio. Con un sistema di lancio versatile, capace di adattarsi alle esigenze commerciali e istituzionali, l’ESA e i suoi partner dimostrano di essere pronti a competere a livello globale.

L’accesso autonomo allo Spazio non è solo una questione di prestigio, ma una necessità strategica per garantire sicurezza, innovazione e progresso tecnologico. E, come ha sottolineato il Direttore dell’ESA: “Tutto inizia con un lancio”.

