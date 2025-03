Malore ai Mondiali di sci nordico: preoccupazione per l’azzurro Elia Barp

MeteoWeb

L’azzurro Elia Barp ha accusato un malore nel corso della skiathlon ai Mondiali di sci nordico di ieri, a Trondheim, e in accordo con la commissione medica della Fisi, “rientrerà in Italia per gli accertamenti del caso”. Lo fa sapere in una nota la federsci. Barp, 22enne atleta di Belluno, aveva chiuso ieri al 53º posto la sua gara, postando poi sul profilo Instagram il messaggio: “tornerò più forte, lo prometto”.

