Maltempo a Messina, il Sindaco dichiara l’emergenza: ordinanza urgente per la città

A seguito delle forti piogge che hanno colpito il territorio comunale di Messina nella giornata odierna, causando smottamenti e situazioni di emergenza in diverse zone della città, il sindaco Federico Basile ha emanato l’ordinanza n. 62 del 28.03.2025 contingibile e urgente per autorizzare interventi immediati volti a garantire la sicurezza pubblica. Le segnalazioni pervenute alla Protezione Civile comunale e i sopralluoghi effettuati dal Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici hanno evidenziato la necessità di eseguire interventi di rimozione e confinamento degli smottamenti, che in alcuni casi ostruiscono il transito verso centri abitati e nuclei residenziali, in particolare nelle zone di Cumia, Cataratti, Bordonaro e Scoppo.

L’ordinanza dispone l’attuazione degli interventi in somma urgenza per mitigare il rischio alla pubblica incolumità, attraverso:

L’eliminazione di porzioni di terreno in condizioni di equilibrio instabile;

Il ripristino, ove necessario, della viabilità nelle strade comunali;

Il confinamento e l’accantonamento dei materiali franati ai bordi delle carreggiate.

Tali interventi saranno eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione nelle aree interessate e a rispettare le indicazioni delle autorità competenti.

