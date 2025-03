Maltempo Abruzzo, “carcere isolato a Vasto”

MeteoWeb

Gli effetti del forte maltempo che sta colpendo l’Abruzzo da giorni si fanno sentire anche sul carcere di Vasto, in provincia di Chieti. A “contrada Torresinello, dove insiste la Casa circondariale, si stanno registrando i maggiori disagi“, ha detto a LaPresse Mauro Nardella, vicesegretario del Sindacato di Polizia penitenziaria (SPP), sottolineando che “da 3 giorni le linee telefoniche sono out e i circuiti elettrici resi ballerini da infiltrazioni di acqua che stanno costringendo gli agenti agli straordinari. L’acqua, che a secchiate sta scendendo giù, penetra in molti degli ambienti interni, comprese le camere di pernottamento (celle), mettendo a nudo le ataviche problematiche legate agli istituti di pena sempre più deprivati di fondi utili al loro mantenimento”.

“Malgrado questo l’amministrazione penitenziaria intenderebbe addirittura aumentarne la capienza aprendo una sezione, quella che per tanto tempo ha accolto i soggetti affetti da Covid e che, proprio per i tanti problemi di manutenzione che tutt’ora insistono, di fatto aumenterebbero i già tanti disagi in esso presenti”, ha aggiunto Nardella.

Per i sindacati di categoria, “i problemi legati alle infiltrazioni e alle linee telefoniche che si interrompono si presentano ogni qualvolta piova. Avere una situazione del genere non è il massimo per una nazione che vanta di essere la settima potenza al mondo“, ha concluso.

