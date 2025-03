Maltempo, resta l’allerta alluvioni in Bosnia e Serbia: evacuazioni | FOTO

MeteoWeb

In Bosnia Erzegovina e Serbia resta la minaccia alluvioni a causa della piena dei fiumi provocata dalle piogge incessanti degli ultimi giorni. La situazione più critica si registra nella zona di Prijedor, nel nord-ovest della Bosnia Erzegovina, dove un migliaio di case e locali sono stati allagati, e si è proceduto all’evacuazione di circa 150 persone. Tutti i fiumi della regione – Sana, Gomjenica, Milosevic – sono in piena e le squadre di soccorso sono in allerta per eventuali altre situazione di emergenza.

Anche nella vicina Serbia resta l’allarme alluvioni, in particolare nell’ovest del Paese, dove la minaccia principale è legata al livello di guardia raggiunto sala Sava, all’altezza di Sabac, città industriale non lontana dal confine bosniaco. Sotto osservazione sono anche gli altri grandi fiumi della regione, Danubio, Drina, Morava, Tisa.

Le piogge, stando alle previsioni meteo, continueranno per i prossimi due giorni. Da mercoledì 2 aprile, è atteso un miglioramento.

