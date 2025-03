Maltempo Argentina, inondazioni a Tucumán: auto travolte dall’acqua e blackout | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo continua ad imperversare in Argentina. Dopo l’alluvione che ha provocato morte e devastazione a Bahia Blanca, forti piogge concentrate in un lasso di tempo molto breve si sono abbattute su Tucumán, provocando inondazioni e complicazioni in diverse zone della città. Secondo il quotidiano La Gaceta, in un solo giorno Tucumán ha registrato 130 millimetri di pioggia, la quantità di pioggia prevista per tutto il mese di marzo. Nella zona conosciuta come “Esquina Norte”, si sono verificati diversi incidenti a causa della quantità di acqua caduta. Alcune auto sono state travolte dalla furia dell’acqua che ha trasformato le strade in fiumi in piena e i Vigili del Fuoco hanno dovuto trarre in salvo le persone rimaste intrappolate nei veicoli.

Tanti problemi si registrano sulle strade allagate, che impediscono la circolazione. La tempesta non ha solo danneggiato le infrastrutture stradali, ma ha anche sconvolto la routine quotidiana degli abitanti di Tucuman. Le inondazioni sulle strade principali hanno complicato l’accesso a diversi punti della capitale, San Miguel, mentre i blocchi stradali sulle arterie principali hanno limitato i collegamenti tra le località.

L’esondazione del fiume Santa María ha causato l’interruzione di un lungo tratto della Strada Nazionale 40. “A causa dell’esondazione del fiume Santa María, il traffico è interrotto sulla Strada Nazionale 40, nel tratto che si estende dall’intersezione con la Strada Provinciale 357 e Colalao del Valle, ha comunicato la Direzione Nazionale delle Autostrade“, ha pubblicato su X il governo di Osvaldo Jaldo.

Si registrano anche blackout e alberi caduti. La Protezione Civile ha invitato la popolazione a non uscire di casa. Le autorità di Tucumán hanno attivato un comitato di emergenza per valutare la situazione e coordinare le azioni necessarie nelle zone più colpite.

I voli da e per Tucumán sono in ritardo perché le operazioni all’aeroporto Benjamín Matienzo sono sospese a causa della tempesta.

Allerta arancione per la provincia di Tucumán

L’intera provincia di Tucumán è in stato di allerta arancione per forti temporali. Le autorità sono in stato di massima allerta e prevedono possibili nuove inondazioni e disagi nella regione.

Ma questa situazione non riguarda solo Tucumán. In tutta l’Argentina, diverse località segnalano inondazioni e sono in allerta per condizioni meteorologiche simili. L’agenzia ha diramato un’allerta gialla per il nord di Jujuy, il sud di Santiago del Estero, Formosa e Chaco, il nord di Santiago del Estero e il sud di Salta e Jujuy.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.