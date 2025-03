Maltempo, torna l’inverno in Europa: blizzard e forti nevicate ad Andorra | VIDEO

MeteoWeb

Marzo si sta concludendo con un clima rigido in buona parte dell’Europa grazie agli effetti del collasso del vortice polare avvenuto a metà mese. In molte aree del continente, si registra un sensibile calo delle temperature, con valori sotto lo zero anche nelle principali città. La presenza di un’area di alta pressione stabilizzata a sud dell’Islanda ha agito da catalizzatore, favorendo un’infiltrazione di correnti gelide dai quadranti nordorientali che hanno rapidamente conquistato gran parte del continente.

In questo contesto, condizioni di blizzard con forti nevicate si stanno verificando a El Tarter, un villaggio a oltre 1.700 metri di quota ad Andorra. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano come le forti raffiche di vento sollevino la neve, rendendo la visibilità quasi nulla nella località.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.