Maltempo Calabria, nubifragio a Vibo Marina: strade allagate e auto sott’acqua | FOTO e VIDEO

Un violento nubifragio, anche se di breve durata, si è abbattuto questo pomeriggio su Vibo Marina (VV), causando notevoli disagi ai cittadini e alla circolazione stradale. In meno di due ore, infatti, secondo i dati forniti dal Centro Funzionale Multirischi di Arpacal, sono stati registrati ben 61 millimetri di pioggia: un nubifragio, intenso e localizzato, che ha trasformato alcune delle principali arterie cittadine – tra cui via Emilia, via Senatore Parodi e corso Michele Bianchi – in veri e propri fiumi in piena, con auto quasi completamente sommerse dal fango e dai detriti.

Diverse aree risultano allagate, tra cui quelle prossime alla costa e ai sottopassi urbani, dove le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per liberare tombini ostruiti e facilitare il deflusso delle acque.

Il nubifragio ha causato ritardi anche nei trasporti locali e danni ad alcune attività commerciali colpite da infiltrazioni. Una situazione che rende la zona del Vibonese ancora più isolata dopo che nelle scorse ore, sempre a causa del maltempo, la Strada statale 18 e la Strada provinciale Pizzo-Maierato erano state chiuse al traffico per via di frane e smottamenti.

Allagamenti si registrano anche a Tropea, Pizzo Calabro e altri centri della costa e dell’entroterra del Vibonese. A Tropea, Vigili del Fuoco in azione nella zona del porto, dove lo straripamento di un torrente ha riversato acqua e fango per le strade. Alcuni massi sono invece caduti lungo la strada che da Joppolo conduce a Nicotera.

