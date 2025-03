Maltempo Campania, violenta mareggiata ad Ascea: danni

MeteoWeb

Una violenta mareggiata ha colpito nelle ultime ore il litorale di Ascea, nel Salernitano. Si registrano danni soprattutto ad uno stabilimento balneare. Le forti onde hanno invaso l’intera zona del litorale della nota cittadina turistica cilentana. Immediato l’intervento degli agenti della Polizia municipale che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e transennato la zona per prevenire rischi.

Il fatto ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle spiagge, con cittadini e operatori turistici che chiedono interventi definitivi per proteggere il litorale. L’erosione della costa, infatti, continua a rappresentare un serio problema per il locale settore turistico. Si chiedono interventi risolutivi strutturali al fine di garantire la sicurezza e tutelare il patrimonio turistico della zona.

