Maltempo, perturbazione al Centro/Nord: tanta pioggia nella notte, si alzano i corsi d’acqua

L’Italia nel mirino del passaggio di diverse perturbazioni: le piogge nelle scorse ore e nella notte hanno interessato il Centro/Nord e in particolare Piemonte, Liguria, Lombardia, Triveneto ed Emilia–Romagna. Le intense precipitazioni hanno determinato un aumento di alcuni corsi d’acqua in Emilia-Romagna, in particolare nel territorio bolognese, come riporta Emilia-Romagna Meteo: segnalando picchi di 47 mm a Madonna dei Fornelli (BO), 42 mm a Monteacuto delle Alpi (BO), e 41 mm a Conselice (RA), viene evidenziata la soglia di allerta arancione per l’Idice a Pizzocalvo, soglia gialla per Secchia a Rubiera e Ponte Veggia, Samoggia a Bazzano, Reno a Vergato, Casalecchio e Porretta Terme.

Tra pomeriggio e sera il maltempo si intensificherà, con piogge e rovesci diffusi e localmente forti, attenzione ai temporali dalla Toscana verso il Lazio e la Campania entro sera.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

