Maltempo e frane sull’Appennino Tosco-Romagnolo: situazione critica a Palazzuolo sul Senio | FOTO

Una forte ondata di maltempo sta mettendo in ginocchio il Centro/Nord dell’Italia centrale. “Nell’occhio del ciclone” con allagamenti, frane, smottamenti e crolli la Toscana, con una pesante alluvione in corso a Sesto Fiorentino e gravi criticità a Palazzuolo sul Senio. “Al momento da Palazzuolo non è possibile andare in direzione Firenze. Non vi mettete in viaggio da e per Firenze per nessun motivo“, avverte l’Amministrazione Comunale. “Chi avesse improrogabili e urgenti necessità transiti in direzione Firenzuola. SR 302 km 40, strada interrotta poco prima di Razzuolo. Al momento la circolazione per Marradi e Palazzuolo è interrotta. Seguiranno aggiornamenti“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

