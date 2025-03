Maltempo Emilia Romagna: grandine e funnel cloud nel Ferrarese | FOTO

MeteoWeb

Insistono forti temporali in Emilia Romagna, dopo quello che hanno provocato furiose grandinate tra Forlivese e Ravennate. Verso le 18, temporali di forte intensità hanno colpito il Ferrarese, causando ancora grandinate e anche funnel cloud. Particolarmente colpite dai fenomeni sono state le località di Villanova, Masi Torello e Masi San Giacomo e tra Portomaggiore, Consandolo e Benvignante, come segnala la pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”.

Come se non bastasse la grandine, diversi funnel cloud sono segnalati sulla pianura tra Bolognese e Ferrarese. Il funnel cloud non è altro che un tentativo di tornado, in cui il cono in formazione non riesce a raggiungere il suolo.

Nel Ferrarese, segnaliamo i 23mm di pioggia caduti ad Aguscello, 21mm a Medelana, San Bartolomeo in Bosco, 19mm a Cocomaro di Cona, Final di Rero, Migliarino, Malborghetto di Boara, 18mm a San Martino, Ferrara.

