Maltempo Emilia Romagna, forte temporale tra Forlivese e Ravennate: tanta grandine a Faenza | FOTO

Un forte temporale insiste sull’Appennino forlivese, scaricando tanta pioggia e anche tanta grandine. Tra le località più colpite ci sono Forlì, Faenza, Villanova, Castiglione, Petrignone, Villagrappa, Rovere e Castrocaro Terme – Terra del Sole. A Faenza, sono caduti 39mm di pioggia, così come a Rocca San Casciano, 25mm registrati invece a San Savino. Faenza è stata colpita anche da una violenta grandinata, che ha lasciato grandi accumuli sulle strade, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Un forte temporale con grandine ha colpito anche Sassofeltrio, nel Riminese. Tra le altre zone dell’Emilia Romagna interessate dal maltempo oggi ci sono anche il Bolognese e il Modenese. In queste zone, tra gli accumuli pluviometrici più rilevanti, segnaliamo: 44mm a Spilamberto, 41mm a Castelfranco Emilia, S. Agata Bolognese, 37mm a San Cesario, 33mm a San Chierlo, Ca Bortolani, 29mm a Zola Predosa, Marano sul Panaro, 22mm a Bologna, 18mm a Modena.

